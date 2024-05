Suchá a sladká vína v samostatných kategoriích. To je jedna z odlišností prestižní soutěže TOP 77 vín v České republice oproti jiným vinařským kláním. Zkušení degustátoři, mezi než patří sommeliéři, majitelé vinoték či vinaři, od čtvrtka do pátku hodnotí soutěžní vzorky v kongresovém sále hotelu Efi Palace v Brně.

První den hodnocení vzorků do soutěže TOP 77 vín, které se uskutečnilo v hotelu Efi Palace v Brně. | Video: Deník/Michal Hrabal

Do letošního už šestadvacátého ročníku přihlásilo celkem 112 výrobců vín dohromady 536 vzorků. „Oproti loňsku je to mírný pokles. Ale podobné je to na všech soutěžích," řekl ředitel soutěže Dan Mádr.

Soutěže se účastní vína z Moravy, Čech, ale také některé vzorky ze zahraničí. „Máme tady třeba rakouská vinařství. Někteří vinaři se letos přihlásili poprvé, bude jich asi dvanáct třináct. Například Vinařství Damborský, Svoboda nebo Vinařství Spěvák Jaroslav," podotkl David Mádr, který se také podílí na organizaci soutěže.

Přístup jednotlivých vinařů k soutěži je rozdílný. „Jsou vinařství, která nám pošlou patnáct vzorků, někteří dají dva tři vzorky," nastínil David Mádr.

Předseda hodnotící komise Pavel Pavloušek zmínil, že poměrně velké množství vzorků získalo oproti minulým letům vysoké hodnocení. „Je to překvapivé," poznamenal Pavloušek. Samostatně degustátoři hodnotí i naturální vína.

Galadegustace se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční 29. srpna v brněnském Besedním domě. Cenu Eduarda Postbiegla za nejlepší kolekci v soutěži Top 77 vín obhajuje Zámecké vinařství Bzenec.