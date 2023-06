Nadprůměrná vína, spravedlivější hodnocení, ale i méně vzorků. To je charakteristické pro letošní jubilejní ročník soutěže Top 77 vín v České republice, která se koná už čtvrtstoletí. Přihlášená vína hodnotí degustátoři od čtvrtka v Efi Palace hotelu v Brně. Posuzování potrvá do soboty. Výsledky budou vyhlášené v září. Vinaři se je však dozví s předstihem.

Hodnocení v soutěži TOP 77 vín, koná se v Brně. | Video: Deník/Tereza Hálová

V soutěži Top 77 vín mezi sebou soupeří 609 vzorků od 108 výrobců. Podle ředitele klání Dana Mádra je to méně než v předchozích letech.

„Tento trend zaznamenáváme na všech soutěžích. Domníváme se, že je to z úsporných důvodů. Přestože však máme méně vzorků, jsme velice spokojeni. Podařilo se nám získat vinařství, o která jsme usilovali. Jsme přesvědčeni, že kvalita bude vysoká,“ uvedl Mádr.

Vzorky zhodnotí patnáctičlenná komise. Ta je rozdělená do tří skupin po pěti lidech. Takový počet hodnotitelů je podle Mádra typický i pro mezinárodní soutěže. Věří, že degustátoři se více shodnou, a jejich posouzení bude vyrovnanější.

Za vínem do Čejkovic přijeli hosté z Plzně, Prahy i Chomutova. Podívejte se

V kompletní sestavě bude komise testovat pouze takzvaná naturální vína, která se budou hodnotit zvlášť. I to je novinkou letošního ročníku, který na naturální vína klade důraz. Mezi vinaři budí rozporuplné emoce, cílem je tak dosáhnout co největší objektivity v jejich hodnocení.

„Mají svoje milovníky i odpůrce, neradi bychom tak, aby se v komisi sešli pouze jedni nebo druzí a někdo to pak napadl. Hodnotit je proto bude všech patnáct degustátorů,“ vysvětlil Mádrův syn David, který se na organizaci soutěže rovněž podílí.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Z celkového počtu více než šesti set vín je převážná většina tuzemská. Odrůdově je z bílých nejvíce zastoupený Ryzlink rýnský a z červených Frankovka. Mezi bílými se v těsném závěsu nachází Ryzlink vlašský. Právě takzvaný vlašák je podle Davida Mádra vínem, se kterým by tuzemští vinaři mohli ve světě prorazit.

„U každé odrůdy je tendence porovnávat ji ve světě. Z toho důvodu by měl být vlašák do budoucna naší dominantní odrůdou. Chardonnay je sice krásné víno, ale ve světě najdete mnohem atraktivnější a cenově dostupnější. Veltlínské zelené si spojíte hlavně s Rakouskem. A Ryzlink rýnský se vám vybaví, když se řekne Německo. Vlašák by měl být takovou naší profilací, kterou by mělo Národní vinařské centrum prosazovat,“ je přesvědčený Mádr.

Zemřel vinař Petr Nejedlík, zakladatel Dobré Vinice razil cestu naturálních vín

Zastoupená je mezi tuzemskými vinaři ale i slovenská odrůda Dunaj nebo francouzská Malbec. Z kategorií se tu pak nacházejí všechny od suchých přes polosuché, polosladké a sladké. Zastoupená jsou také likérová vína.