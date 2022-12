Girlandy podle města zatím fungují ve zkušebním režimu. „Podle smlouvy je na vyladění stanovený čas do konce roku,“ sdělila mluvčí brněnského magistrátu Radka Loukotová. Výzdoba zatím není ani ve všech pěti vybraných ulicích, ve Středové se totiž instalace kvůli opravě kanalizace odložila.

Designovými tvůrci nových girland jsou umělci ze studia Visualove. „Soutěž byla i o instalaci, takže jsme poptali subdodavatele, který nám to pomáhal uskutečnit. Zakázka ještě není hotová a předaná, pořád na tom pracujeme,“ řekl zakladatel studia Jan Machát.

Multifunkční halu bude provozovat Arena Brno, další výběrové řízení zatím nebude

Nyní podle jeho slov řeší, co dosud brání plnému zprovoznění. „Je otázkou, jak dlouho nám oprava potrvá. S blížícími se Vánocemi jsou ztížené logistické podmínky v centru města,“ popsal Machát.

Trubice, které nefungují správně, pracovníci postupně mění. Jakmile jedna vypadne, zhasne celý řetěz. Poté je potřeba plošina, což podle zástupců města není možné okamžitě.

Otřesný průchod Lidickou, volají Brňané. Při obcházení stavby uskakují autům

„To, že některé girlandy nefungují, jsem dříve nezaregistrovala. Upřímně mi ale nové osvětlení nepřijde jako nic extra,“ vyjádřila se k vánočnímu prvku v centru Brna například studentka Barbora Směřičková.

Osvětlení za bezmála pět a půl milionu nahrazuje to z padesátých let. „Poslední větší renovace se konala před patnácti lety, další by byla s ohledem na celkovou designovou i technologickou zastaralost zařízení již nehospodárná,“ vysvětlila mluvčí Loukotová. Celkem pro pět brněnských ulic vzniklo šestatřicet girland tvořených osmi sty deseti světelnými trubicemi.