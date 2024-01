Téměř na sto tisíc korun měsíčně si přijde opoziční zastupitelka Brna Monika Lukášová Spilková. Jako členka zastupitelského klubu Pirátů získala v úterý nově uvolněnou funkci předsedkyně výboru pro národnostní menšiny.

Monika Spilková Lukášová. | Foto: Deník/Terezie Heinz

Dosavadní předseda Břetislav Štefan přitom za působení na stejném, byť neuvolněném, postu, dostával měsíčně přibližně osmitisícovou odměnu.

Kromě dnes již bývalého předsedy výboru pro národnostní menšiny Štefana v něm k 30. lednu skončily také Jitka Ivičičová a Sabina Benešová. Volbu nové předsedkyně výboru potvrdili na úterním zastupitelstvu členové široké brněnské koalice společně s Piráty, kteří po předloňských komunálních volbách odešli do opozice.

Za rozhodnutí vytvořit v pořadí již šestnáctou uvolněnou funkci, za kterou bude Lukášové Spilkové náležet měsíční odměna ve výši 99 117 korun, si však zástupci koalice a Piráti vysloužili ostrou kritiku od opozičního uskupení Zelení a Žít Brno.

„Je to trafika za sto tisíc,“ ohradil se například opoziční zastupitel Matěj Hollan.

Zastupitelka za koalici Zelených a Žít Brno Jana Drápalová podotkla, že funkce předsedy výboru pro národnostní menšiny nebyla nikdy dříve uvolněná. Jinými slovy nebyla postem, který by zvolený zástupce vykonával na plný úvazek. „Jedná se o další zátěž pro rozpočet města,“ lamentovala z opozice Drápalová.

Dřívější předseda výboru Břetislav Štefan popřel, že by za jeho rezignací stála napjatá situace mezi členy výboru. Ta nastala během loňského roku poté, co se člen výboru za SPD Oleg Beznosik ohradil proti přijímání ukrajinských uprchlíků, a to navzdory svému ukrajinskému původu.

„Jsem starostou Líšně na plný úvazek, nic víc za mojí rezignací nestojí,“ řekl Deníku starosta Štefan.

Lukášové Spilkové se zastal například primátorčin náměstek Robert Kerndl. „Vy netušíte, jak náročná byla jednání mezi Romy a Ukrajinci po vraždě na Brněnské přehradě a kolik to stálo úsilí,“ sdělil na adresu opozičních zastupitelů, kteří byli proti vytvoření nové uvolněné funkce předsedkyně výboru pro národnostní menšiny.

Samotná Monika Lukášová Spilková upozornila, že o funkci velmi usilovala a ucházela by se o ni, i kdyby nebyl post placený vůbec. Zároveň dodala, že má nápady, jak činnost výboru rozšířit. Namísto dosavadních zhruba pěti setkání ročně by se se členy výboru chtěla vídat nejlépe přibližně desetkrát za rok.

„Samozřejmě vždycky budou nějaké dohady, ale myslím, že jsem ve svém minulém působení řešila spoustu protikorupčních otázek. Přijde mi zvláštní spojovat zrovna mou osobu s nějakými takovými věcmi, protože jsem skutečně ukázala, jakým způsobem mám nastavený morální kompas,“ komentovala situaci Lukášová Spilková.