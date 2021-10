Tragicky skončila začátkem roku například večerní rychlá jízda ulicemi Znojma pro jednačtyřicetiletého řidiče osobního auta. „Před desátou hodinou večer v ulici 28. října nezvládl manévr při předjíždění, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Na místě zemřel,“ uvedl tehdy mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek. Přes rychlou pomoc se však muže zachránit nepodařilo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.