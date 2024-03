Bratranec obžalovaného v úterý před soudem vypověděl, že si část zářijové rozlučky se svobodou nepamatuje, protože byl opilý. „Já nevím. Říkám jen to, co jsem se později dozvěděl od ostatních. Stoprocentně jsem si jistý jen v tom, že si na to nepamatuju," odpověděl svědek na dotaz předsedy senátu Martina Vrbíka, zda poškozeného opravdu neshodil on.

Ve své výpovědi svědek zmínil mimo jiné i to, že mu později obhájce Daniela M. řekl, že obžalovaný trvá na své nevinně a za pachatele určil jeho. „O týden nebo dva později mi volala sestra obžalovaného, jestli můžu přijít. Byla tam ona, její přítel a snoubenka obžalovaného. Ten přítel mi řekl, ať to vezmu na sebe, že jsem nejvíc nadýchal a budu mít nejnižší trest," popsal svědek.

Partner sestry obžalovaného, který se oné rozlučky se svobodou také účastnil, v úterý před krajským soudem popřel, že by svědka nabádal k tomu, aby se ke skutku přiznal. „Byli jsme u Danielovy snoubenky na běžné návštěvě a jeho bratranec se tam objevil z ničeho nic. Chtěl vědět, jak je to s Danem. Přišlo mi, jako by zjišťoval, co je nového. Ptal se, jak ho může kontaktovat. Nikdo mu nenavrhl, aby to vzal na sebe," popsal.