Obyvatelé oslovení Deníkem tuto stavbu vítají. „Za mě je to skvělé. Dost by mi to pomohlo. Autobusy jezdí po patnácti minutách, když jedu večer z práce a často musím čekat. Navíc odpoledne jsou dost plné, takže i v tomto by to bylo určitě příjemnější,“ uvedla nedávno například Máša Procházková, která v Žebětíně bydlí.

Představitelé města předpokládají, že by stavba tramvajové trati na Kamechy mohla začít už na konci příštího roku. „Pokud vše půjde podle plánů, první tramvaje by tudy mohly projet o tři roky později, tedy v roce 2027," uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Nový tramvajový úsek bude měřit asi 1,4 kilometru. Trať se napojí na stávající smyčku Ečerova, dále povede podél Vejrostovy ulice a poté tunelem o délce 320 metrů.

„Na rozdíl od kampusu v Bohunicích bude ražený. Nad ním budou parky a tak dále. Sídliště by nemělo dostát velkých změn. Prověřovaly se tři varianty a uspěla ta nejdražší, ale současně nejlepší, co se týče dopadů do území," popsal generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Prodloužení tramvaje na Kamechy 1 420 metrů tramvajových kolejí, 320 metrů dlouhý tunel .

. Trať zakončí nová smyčka u křižovatky Hostislavovy ulice a Kamechy .

. Celý úsek bude plně bezbariérový, vybavený moderními technologiemi .

. Součástí je také vznik tří nových zastávek Ruda, Říčanská, smyčka Kamechy.

Radní ve středu vybrali správce stavby. Náklady budou téměř tři miliardy korun. „Počítáme s tím v rozpočtu pro příští rok. Dopravní podnik se bude ucházet o dotaci 2,4 miliardy korun," řekl náměstek primátorky René Černý. Věří, že s dotací uspějí. Pokud by žádost nevyšla, budou podle něj představitelé města hledat jiný způsob jak náklady pokrýt.

Ředitel Havránek uvedl, že pokračuje geologický průzkum. „Je důležitý s ohledem na zadávání stavby kvůli podmínkám do zadávacích řízení. Na začátku roku 2025 bychom mohli začít razit tunel," odhadoval. Dopravní podnik bude v co nejkratší době vybírat firmu, která se o práce postará.

Technická studie má objasnit, kudy budou v budoucnu jezdit tramvaje do Bosonoh. Zpracují ji odborníci ze stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Ve středu to potvrdili městští radní. Náklady jsou zhruba půl milionu korun, studie má být hotová do tří měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Tramvajová trať má pokračovat ze stávající smyčky Starý Lískovec a obsloužit rozvíjející se městskou část Bosonohy. „Konkrétně by se jednalo o pokračování kolejí ze stávající smyčky, následné překřížení Chironovy ulice a pokračování směrem k nové zástavbě v Bosonohách," popsal brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Na základě výsledků prověřovací studie k dopravní obslužnosti sídliště Lesná se představitelé města rozhodli upozadit prodloužení tramvajové trati na Lesnou.

Začnou trolejbusem

„Chceme zachovat majetkovou a prostorovou rezervu pro vybudování případné tramvajové trati nahoru po Seifertově. Nicméně začneme s trolejbusem. Chceme kompletně zaokruhovat Lesnou. Veškeré trakční vedení, které bychom postavili, bude v takovém formátu, aby případně mohlo sloužit i pro tramvajové vedení," nastínil Kratochvíl.

Pokud by se podle něj ukázala trolejbusová varianta jako dostatečná, dále by vedení města v rozšiřování infrastruktury nepokračovalo. „Pokud se ukáže, že je to nedostatečné, vrátili bychom se k tramvaji," doplnil radní. Ani prodloužení tramvajové trati do Čertovy rokle aktuálně v plánu podle něj není.