U stavby tak úředníci nebudou kompletně posuzovat její zatížení pro životní prostředí. Dopravní podnik může udělat další krok v úředním řízení: přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí. „Nová trať povede od křižovatky Merhautovy a Provazníkovy přes smyčku Štefánikova čtvrť na Halasovo náměstí,“ popsala trasu mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Nová trať propojí radiálu Merhautova, po které běžně jezdí tramvaje linky 5, s třídou Generála Píky, kde obslužnost po kolejích zajišťují tramvaje linek 9 a 11. Měřit bude jeden a čtvrt kilometru. „Tímto propojením se mimo jiné odstraní stav, kdy v současné době jsou obě tratě ukončeny svou vlastní smyčkou a nelze je například pro potřebu výluk nebo oprav variantně propojit. Obsluha území pak stojí na náhradní autobusové dopravě,“ uvádí se v oznámení krajskému úřadu.

Podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla prodloužení trati usnadní život hlavně obyvatelům východní části Lesné, kteří už nebudou muset využívat autobusy. Přímé spojení získají i cestující vystupující z vlaku na železniční stanici pod Lesnou. „Budeme mít alternativní trasu pro tramvaje pro případ výpadku městské dopravy nebo výluk tramvají na třídě Generála Píky,“ doplnil Kratochvíl.

Podle mluvčí krajského úřadu Moniky Brindzákové stále běží lhůta pro odvolání proti závěru zjišťovacího řízení, skončí příští týden v pondělí. „Uvedené rozhodnutí proto dosud není pravomocné. K závěru řízení dosud neevidujeme žádné odvolání,“ uvedla.

Zástupci radnice Brna-severu zvolení trasy respektují, i když by zvolili jiné řešení obslužnosti východu Lesné městskou dopravou. „Pokud je ale zásadní potřebou propojit Merhautovu ulici a třídu Generála Píky, musí se spojit jedině spodem pod Lesnou,“ podotkl starosta Brna-severu Martin Maleček. Podle něho je pro obyvatele východu a také severu Lesné lepší změnit trasu autobusu linky 46 tak, aby tamní lidé linkou dojeli přímo do centra města.

V nedávných odhadech dopravní podnik předpokládal uvedení tratě do provozu v roce 2025, a to za předpokladu, že veškeré povolovací procesy a související záležitosti budou postupovat podle plánu. Při stavbě se zruší smyčka Štefánikova čtvrť, která už je z dopravního hlediska zastaralá. Dělníci opraví most přes železniční trať, některé jeho části jsou v havarijním stavu.