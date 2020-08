Podle prvního návrhu trasa povede ulicemi Líšeňská, Křtinská, Věstonická až na Pálavské náměstí. „Lepší se nám zdá druhá varianta. Podle té tramvaj pojede na Pálavák Jedovnickou a Mikulovskou ulicí. Obslouží větší území a v obytné oblasti vede trasa tunelem pod zemí,“ popsal židenický místostarosta Petr Kunc.

Tramvajové spojení do patnáctitisícových Vinohrad je podle něj nezbytné. „Trolejbusy jezdí stejnými silničními pruhy jako auta, proto mají často velká zpoždění. Tramvají dorazí obyvatelé Vinohrad do centra města včas," řekl Kunc. Jedinou nevýhodou, kterou zmínil, je kolize s inženýrskými sítěmi. Ta se ale prý dá technicky řešit.

Zdroj: Facebook Petra Kunce

Druhý z návrhů je přijatelnější i pro představitele Vinohrad. „Podle tohoto plánu vedou koleje pro tramvaj mimo obydlené oblasti. Pokud už jimi šalina musí jet, pojede tunelem pod zemí, což je pro obyvatele ideální. Naopak první návrh plánu vede tramvaje přímo kolem domů," uvedl vinohradský starosta Jiří Čejka.

K preferencím Kunce a Čejky se přiklánějí také občané. „Přijdeme o minimum parkovacích míst, pokud vůbec o nějaká. Vyřeší se hluk mezi domy. Tramvaj obslouží lépe i severní část sídliště," vyjmenoval pozitiva na sociální síti Ondřej Tichý.

Zpracovatelský tým dopravního podniku představil plány svému ředitelství. „Aktuálně dokumenty studují, poté na ně zareagujeme,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.

O návrzích na prodloužení tratě budou představitelé městských částí dále jednat na podzim. Vítězný návrh chtějí představitelé městských částí zanést do územního plánu pro rok 2022. Od té doby by mělo být hotovo do pěti let. Odhadovaná cena prodloužení trati podle preferovaného je přes dvě miliardy.

IVA KOVAČIČOVÁ