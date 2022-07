Tramvajová trať na Stránskou skálu je podle Havránka v seznamu dotačních akcí, program trvá do roku 2027. U původního projektu byly předpokládané náklady zhruba půl miliardy korun, jaké budou po přepracování, nyní není jasné.

Šalina na Stránskou skálu zatím nepojede. Byla by příliš hlučná, myslí si místní

Plán obnovené trasy kopíruje původní koleje, které jsou nyní zcela nevyužívané, fungovaly do šedesátých let minulého století. Trať má vést od konečné u Stránské skály do areálu Technického muzea v Holzově.

Poučení z miunulosti

Na pozemcích mezi Líšní a Stránskou skálou má v budoucnu vyrůst další výstavba a představitelé města s dopravním podnikem chtějí s předstihem pro lokalitu zajistit dopravu s dostatečnou kapacitou. „Aby nehrozilo to, co se stalo třeba na Kamechách, kde vyrostla nová zástavba a chybí dopravní propojení. Řeší se to až zpětně," sdělila mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.

Podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla navíc nejsou Kamechy jediný podobný případ, kde s odstupem řeší problémy s dopravou. „Je to třeba i případ Kociánky. Vznikla tam obrovská zástavba a nyní se potýkáme s tím, jak odtud dostat auta pryč," nastínil.

Specialita na kolejích: po Brně jezdí dva Draci v jednom, vůz měří 45 metrů

Po obnově tramvajové trati na Stránskou skálu cestující ze staré Líšně také získají další možnost, jak se rychle dostat městskou hromadnou dopravou do centra města. ,,Nemusím to tady mít, linka číslo 8 je autobusem kousek, takže do centra se dá dostat. Samozřejmě by to bylo pohodlnější. Ale některým, co žijí přímo v obydlené části ulice by to mohlo vadit, tak vůči nim jsem ohleduplná," řekla reportérce Rovnosti v Holzově ulici Zuzana Rozprýmová.

Obklíčeni dopravou

Plány na obnovu trati dlouhodobě kritizuje spolek Holzova-Líšeň. „Před okny máme na jedné straně poměrně rušnou spojku z Líšně do Slatiny a těsně za domem by nám vedla tramvajová trať. Dostali bychom se do obklíčení dopravou. Hodně by nám to znepříjemnilo život. Navíc v Holzově ulici má stát až čtyřmetrová protihluková stěna, takže bychom koukali do protihlukové stěny, která bude na hranici našich pozemků,“ popsal předseda spolku Michal Štourač. Spolek podpořilo svým členstvím více než sto lidí.

Líšeňský starosta Břetislav Štefan upozornil na nedořešený přejezd tramvajové trati na frekventovanou Drčkovu ulici. „Bylo by fajn, kdyby mohl být mimoúrovňový. Lokalitě to výrazně pomůže ve smyslu plynulosti dopravy," sdělil.

Součástí obnovy trati z Holzovy do Stránské skály má být i rekonstrukce navazující na tramvajovou trati od Stránské skály až po odbočku u Ostravské ulice. K tomu mají podmínky představitelé městské části Slatina. „Žádali jsme o to, aby bylo zaručeno, že se stavební úpravy žádným způsobem nedotknou narušení statiky domů a pohodlí našich obyvatel, kteří bydlí v Podstránské ulici. Jak z hlediska hlučnosti, tak i bezpečnosti," poznamenal starosta Slatiny Jiří Ides.

MICHAL HRABAL

KRISTÝNA VÍTOVÁ