Tunelem z toho povede zhruba polovina. Následovat bude osazení trakčního vedení a zapojení sítí do provozně-technologického objektu, který je umístěn u severního portálu tunelu. Přesunutí tramvajové trati do tunelu umožní rozšíření přilehlé přetížené silnice na čtyři pruhy místo dosavadních dvou. Zanikne tím úzké hrdlo, kterým denně projede na čtyřicet tisíce aut.

Tramvajový tunel je však pouze jednou ze staveb celého projektu a pouze jednou ze staveb, která by měla přetíženému dopravnímu provozu ulevit. Tou druhou je zejména budování silniční galerie. První auto by jí mělo projet na podzim příštího roku. Veškeré práce na Velkém městském okruhu by měly být dokončeny v roce 2024. Výsledkem prací na okruhu bude i zrekonstruovaná kaple sv. Antonína z Padovy, do níž byl v pátek slavnostně uložen kříž s poselstvím dalším generacím.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

