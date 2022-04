Největší transfuzní zařízení v republice letos slaví dvacet let své existence v bohunickém areálu, do té doby chodili Brňané na odběry do Tomešovy ulice. Stálo tam od roku 1958. „Tehdy transfuzní oddělení zásobovalo jen brněnskou nemocnici, nyní vozíme krev do zařízení po celé republice. Odběry se zněkolikanásobily, přestávají nám stačit i zdejší prostory,“ popsala primářka transfuzního a tkáňového oddělení Hana Lejdarová.