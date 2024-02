První gynekologická ambulance pro transgender osoby vznikla v Brně. Stala se tak jednou z mnoha specializací bohunické fakultní nemocnice. K vytvoření speciální ambulance motivovala vedení špitálu snaha o komfortní, genderově rovnoprávné a příjemné prostředí pro pacienty, kteří aktuálně procházejí změnou pohlaví.

Gynekologická ambulance Fakultní nemocnice Brno je určená pacientům, kteří procházejí nebo prošli změnu pohlaví. Ilustrační snímek. | Foto: PIxabay.com

Nová gynekologická ambulance Fakultní nemocnice Brno je určená pacientům, kteří se nyní nacházejí v takzvaném procesu tranzice, ale i těm, kteří mají změnu pohlaví za sebou. „Jsem moc rád, že taková ambulance v Brně vznikla. Prohlídky na gynekologii jako součást procesu tranzice i po ní bývají pro většinu mužů dost nepříjemné,“ řekl Deníku transgender muž, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno zná.

Zavzpomínal také na nepříjemné pocity v situaci, kdy sám mezi ženami čekal před ordinací na gynekologické vyšetření. „Čekání mezi ženami jsem nesnášel, ale myslím, že to nebylo příjemné ani pro pacientky. Osobně si pamatuju jejich nechápavé pohledy, které zesílily poté, co si mě lékař v mužském rodě zavolal do ordinace,“ pokračoval muž ve vyprávění.

Někteří transgender muži podle něj návštěvu gynekologa řešili tím, že se na vyšetření objednali ještě před ordinačními hodinami nebo po jejich skončení. Ne každý lékař jim však vyšel vstříc. „Nová ambulance může dalším mužům pomoct začít pravidelně chodit na preventivní kontroly a předejít tak zdravotním problémům,“ pochvaloval si mladík.

Mezi transgender osoby patří lidé, jejichž vlastní identifikace není v souladu s biologickým pohlavím. Někteří se navíc potýkají s takzvanou genderovou dysforií, tedy diskomfortem způsobovaným rozporem mezi vlastním tělem a genderovou identitou. Právě proto vyhledává řada transgender lidí například hormonální terapie, psychoterapie nebo operativní změnu pohlaví.

Tu však nemůže podstoupit zdaleka každý, a to například ze zdravotních nebo lékařských důvodů. „Mladé ženy si často přejí odstranění prsou nebo hormonální terapii testosteronem, aby jim narostly chlupy a zhrubl hlas. Také touží po operačním odstranění vnitřních ženských pohlavních orgánů,“ sdělila v dřívějším rozhovoru pro Deník primářka Sexuologického oddělení Fakultní nemocnice Brno Petra Sejbalová.

Další operace s cílem vytvoření penisu či močové trubice jsou podle Sejbalové velmi rizikové. Proto se transgender lidé během konzultací mnohdy rozhodnou, že celou tranzici nakonec nepodstoupí. „U nových žádostí převažují ženy. V Česku vždy převažovaly přeměny female to male, tedy z žen na muže. V západních zemích to ale bylo naopak. V posledních letech ale začíná mít i západ vyšší poměr žen, které se cítí býti muži,“ dodala před časem sexuoložka Sejbalová.

V ostatních brněnských nemocnicích zřizování podobných gynekologických ambulancí pro transgender lidi neplánují. „V našem zařízení nemáme ani potřebné specialisty, například sexuology,“ podotkla mluvčí brněnské Nemocnice Milosrdných bratří Andrea Šromová. Podobně je na tom svatoanenská nemocnice, která nedisponuje gynekologicko-porodnickým oddělením.