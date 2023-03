Železničáři plánují celý úsek mezi Blažovicemi a Vyškovem udělat tak, aby byl dvoukolejný. „Abychom na trati mohli rychlost navýšit, musíme některé části trati výrazně napřímit pomocí přeložek. To vyvolá potřebu výstavby tří tunelů, přičemž nejdelší bude měřit zhruba kilometr," oznámil mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Na trati vzniknou také dva nové mosty. Nejdelší bude měřit přes půl kilometru. Železničáři dále zrekonstruují čtyři stanice a vybudují tři zastávky. Všechna nástupiště v úseku budou bezbariérová. „Součástí stavby je také odstranění všech úrovňových přejezdů a jejich nahrazení podjezdy a nadjezdy," zmínil Nevola.

Železničáři plánují postupně modernizovat železniční trať mezi Brnem a Přerovem. Hotovo má být v roce 2032.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková

Reakce na úpravy se různí. Skeptický je k modernizaci například Tomáš Folwarczny. „Takovým plánům se vždycky nejdřív zasměji, protože o dvou kolejích se mluvilo už v době, kdy jezdil do Brna na vysokou školu táta. Rád mi to připomíná. Nevím, jak moc bych pak modernizovanou trať využil, ale když už, nevadilo by mi dostat se domů o chvíli dřív nebo třeba stihnout rychlejší přestupový spoj," zmínil Folwarczny.

Současná železniční infrastruktura mezi Brnem a Ostravou, na níž upravovaný úsek leží, je podle něj v hrozném stavu v porovnání s jinými zahraničními státy. „Když už jsou jízdenky dražší, ať aspoň ta služba za něco stojí. To se teď o trati z Brna do Bohumína říct nedá," uvedl Folwarczny.

Výstavba úseku mezi Blažovicemi a Vyškovem má začít v roce 2026. Cestujícím a dopravcům má sloužit od roku 2031. Podle železničářů bude záležet na administrativních řízeních i na přidělení peněz. „Předpokládané náklady jsou 497 milionů korun," vyčíslil mluvčí Nevola.

Současná délka kolejí mezi Brnem a Přerovem je asi osmaosmdesát kilometrů, po dokončení modernizace všech pěti částí se zkrátí o necelé dva kilometry. Dokončení tohoto projektu železničáři předpokládají na konci roku 2032. Celkové náklady všech staveb odhadují na zhruba dvaaosmdesát miliard korun.

Kratší jízdní doba

Po trati mezi Brnem a Přerovem nyní jezdí například vlaky dopravce RegioJet. Pokračují až do Bohumína. „Modernizaci tratě Brno - Přerov vítáme. Zdvoukolejnění bude přínosem především z pohledu zkrácení jízdních dob, kdy už nebude nutné zastavovat pro křižování vlaků na jednokolejné trati, tak jako je tomu nyní. Zvýší se tak propustnost trati a bude možné přidat další spoje," řekl Deníku provozní manažer RegioJetu Jiří Jahelka. Nnavýšení spojů je podle něj plně v kompetenci objednavatele, kterým je stát.

Další úseky mezi Brnem a Přerovem



Kojetín – Přerov: pokračuje územní řízení, je uzavřená soutěž na zpracování projektové dokumentace; předpokládané zahájení stavby přelom 2024 a 2025

Nezamyslice – Kojetín: podaná žádost o stavební povolení, zahájeny práce na majetkoprávním vypořádání stavby; předpokládané zahájení stavby přelom 2024 a 2025

Vyškov – Nezamyslice: závěr zjišťovacího řízení, následně žádání o územní rozhodnutí; předpokládané zahájení stavby přelom 2025 a 2026

Brno – Blažovice: ve fázi zhotovení záměru projektu; předpokládané zahájení stavby od roku 2027.