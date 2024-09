V Zastávce budou dvě vnější a jedno ostrovní nástupiště, která propojí nový podchod s bezbariérovým přístupem pomocí výtahů. „Pokračují intenzivní práce zejména na podchodu, dále dělníci pracují na nástupištích. Už vidíme stát značnou část sloupů trakčního vedení. Je potřeba dokončit například návěstidla," přiblížil Andratschke činnost dělníků právě v Zastávce.

Po dokončení modernizace trati z Brna do Zastávky bude úsekem jezdit více vlaků. „Dojde k významnému navýšení počtu spojů. Až téměř ke stovce za den. Znamená to významné zkvalitnění dopravního spojení do Brna. Rychlost se tady navýší z osmdesáti na 120 kilometrů v hodině," zmínil ministr dopravy Martin Kupka. Náklady na tuto stavbu jsou přes tři miliardy korun.

Podle ředitele Svobody je v návrhu jízdního řádu na sezonu 2024/25 osmadevadesát vlaků. „Před zahájením těchto staveb jich bylo na této trati třiasedmdesát. Velice významně se tady tedy zhustí doprava. Cesta do centra Brna lidem potrvá zhruba půl hodiny," sdělil Svoboda.

Součástí nynějšího projektu je i příprava na navazující úsek. „Ještě v letošním roce budeme dokončovat ve spolupráci s ministerstvem záměr projektu elektrifikace na Třebíč a pak do Jihlavy," nastínil Svoboda.

V současné době v úseku mezi Brnem a Zastávkou pokračuje vlaková výluka. Nynější druhá etapa mdoernizace navazuje na první, která zajistila elektrifikaci úseku mezi Brnem a Střelicemi a skončila v roce 2022.