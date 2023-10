Důvodem, proč se zástupci Správy železnic v tomto úseku rozhodli pro tunel, je směrové a výškové umístění trati a snaha minimalizovat dopady na nejbližší zástavbu. „Kdyby zde tunel nebyl, bylo by nutné trať umístit do velmi hlubokého a širokého zářezu. Takové řešení by bylo velmi nákladné a pravděpodobně by se některé rodinné domy musely vykoupit a demolovat. Tunel také výrazně přispívá ke snížení hlukové zátěže v dané lokalitě," nastínil Šrámek.

„Máme obavu z hluku, z prachu, navíc nám to rozdělí krajinu na dvě části," neskrýval rajhradský starosta František Ondráček.

Podle vyjádření starosty Rajhradu je to však málo. „Vznesli jsme zásadní požadavek, a to aby trať na území města vedla v celé délce pod povrchem, v tunelu. Jsme se Správou železnic připraveni spolupracovat, ale do doby, než tento náš zásadní požadavek nebude splněný, už s nimi nechceme jednat vůbec," má jasno Ondráček. Rajhradští jsou podle něj připraveni se s pomocí právníků bránit všemi zákonnými prostředky.

Starosta Deníku řekl, že vedení města má problém s tím, že trať má vést v tunelu pouze kolem stávající výstavby. „Ve zbývající části, která je vedená jako rezerva pro bydlení, už ne. Přitom to je jediná možnost, jak se Rajhrad může ještě trochu rozvinout," upozornil.

V oblasti Rajhradu má vést vysokorychlostní trať částečně v tunelu.Zdroj: Správa železnicVzdálenost navrhovaných kolejí vysokorychlostní trati od rodinných domů se podle Správy železnic v Rajhradu mění. „Hodnota kolísá mezi pětadvaceti a pětatřiceti metry od osy koleje. Kolej však v těchto místech bude umístěna v tunelu," podotkl mluvčí Šrámek.

Podle návrhu mají v prostoru Rajhradu jezdit rychlovlaky ve směru od Brna v tunelu rychlostí 230 kilometrů v hodině, za jižním portálem tunelu se pak rychlost zdvihá na 320 kilometrů.

„Rychlost v tunelu je snížená kvůli menším poloměrům oblouků, aby bylo možné trasu vysokorychlostní trati co nejvíce přiblížit k dálnici D52, respektive vést ji v trase dnešní ulice Stará Pošta," naznačil Šrámek. Kalkulované stavební náklady na tunel jsou dvě miliardy korun, včetně všeho příslušenství pak 2,8 miliardy.

V současné době v Rajhradě zastavují všechny osobní vlaky linky S3 jedoucí mezi Brnem a Židlochovicemi, respektive Hustopečemi. Tento stav se nemá měnit ani po stavbě vysokorychlostní trati. Podle starosty Ondráčka tedy stavba obyvatelům nic nepřinese. „Nebude sloužit k tomu, že by nasedli na rychlovlak a jeli někam do práce nebo za rekreací. Neznám žádné město v Evropě, kde by vysokorychlostní trať vedla v intravilánu města otevřeným zářezem," sdělil starosta.

Hluk a vibrace

Obavy z vysokorychlostní trati vyjádřili nedávno i obyvatelé Modřic, kteří bydlí v tamní Brněnské ulici. Mají strach především z nadměrného hluku a vibrací. „Každý vlak nejenom slyšíme, ale i cítíme," poznamenal jeden z obyvatel na veřejném setkání.

Podle vedoucího oddělení realizace staveb vysokorychlostních tratí Lukáše Tittla jsou nyní železničáři u úseku vysokorychlostní trati mezi Modřicemi a Šakvicemi ve stádiu, kdy na konci letošního roku začne proces EIA, který bude posuzovat vlivy stavby na životní prostředí.