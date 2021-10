V jihomoravském kraji je třetí dávkou naočkováno celkem 3 426 lidí, z toho je 899 důchodců starších osmdesáti let. Přibližně to vychází na tři lidi z každého tisíce obyvatel v kraji.

Posilující dávku vakcíny zdravotníci doporučují všem lidem starším šedesáti let. Nejdříve ji mohou dostat po uplynutí osmi měsíců od dokončeného očkování. Zdravotníci aplikují třetí dávku vakcíny od společností Pfizer/BioNTech a Moderna od 20. září letošního roku. Přeočkování se mohou zúčastnit i ti, kteří byli dříve očkovaní jinou látkou. Krom svatoanneské nemocnice očkují třetí dávkou i v bohunické Fakultní nemocnici v Brně.

Pracovníci tamní nemocnice už podali 1470 třetích dávek. „Je to celkový počet dávek v nemocnici, v očkovacím centru v Olympii a v domovech důchodců a v sociálních službách, kam jezdí náš mobilní očkovací tým,“ doplnila Lipovská. Podle ní se denně třetí dávkou očkují také zaměstnanci nemocnice.

Penzisty starší osmdesáti let začali v pondělí očkovat třetí, neboli posilující, dávkou proti nemoci covid-19 ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. „Začínáme pozvolna, ale počet přihlášených se stále zvyšuje. Dnes jsme již naočkovali šest seniorů. Dalších deset je přihlášených na úterý a jedenáct na středu,“ informovala mluvčí svatoannenské nemocnice Dana Lipovská.

