Rozhodnutí o možném zrušení zakázky na výstavbu třetího kotle pro spalovnu Sako Brno zastupitelé v úterý odložili. Finální verdikt o miliardové stavbě kotle pro spalování odpadu padne zřejmě až příští středu na mimořádném zasedání brněnského zastupitelstva.

Brněnská spalovna. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Představitelé města si tak chtějí ponechat alespoň týden na rozhodování, někteří opoziční zastupitelé navíc vedení Brna kritizují za jednání na poslední chvíli. „Pro nás se ale taktéž jedná o nátlak, protože do konce října potřebujeme mít jasno v tom, zda smlouvu uzavřeme. Přibližně dva týdny před koncem zadávací lhůty musíme zhotoviteli vyslat signál, jestli smlouvu uzavřeme, nebo mu vysvětlit, proč se k tomu nechystáme,“ argumentovala primátorka Markéta Vaňková.

Třetí kotel pro Sako vedení Brna nechce. S kotlem na štěpku a horkovodem počítá

Vedení města si v uplynulých měsících nechalo zpracovat komplexní analýzu, jejímž cílem mělo být představení vybraných rizik projektu. „Naše posouzení identifikuje hlavní rizika projektu, která je možné vnímat jako dodatečná a relevantní, nikoli jako nová. Analýza odpovídala pouze na otázky, které nám město položilo. Rizika můžeme rozdělit do čtyř oblastí. Těmi jsou energetika, kapacita stávajících linek, emisní povolenky a negativní externality,“ popsal v krátkosti zpracovanou analýzu Milan Kučera z advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný.

Podle opozičního zastupitele Matěje Hollana se však jedná o analýzu vycucanou z prstu na třech stovkách stran. „Ještě v červnu letošního roku celá brněnská vládnoucí koalice počítala, že se projekt výstavby třetího kotle Sako Brno uskuteční. Před pár týdny pak zničehonic otočila a začala se ohánět zájmem o životní prostředí. Mě zajímá, co se v letních měsících stalo, že najednou primátorka Vaňková s náměstky takto otočila, i když se s výstavbou ještě před čtvrt rokem počítalo,“ ptal se Hollan z koalice Zelených a Žít Brno.

Projekt podporuje i část koalice

Primátorčin náměstek Robert Kerndl vzápětí reagoval, že je to v posledních letech především změna trendů v nakládání s odpadem, proč chce vedení města od výstavby upustit. „V posledních měsících vedu s managementem firmy Sako Brno intenzivní debatu o tom, že je potřeba nakládání s odpadem změnit, ne jej pouze prohánět komínem. Toho bohdá nebude, dokud budu na své zastupitelské židli sedět, aby se Sako prodalo soukromníkům. Nevidím jediný důvod, proč bychom si do města měli svážet odpadky z celé republiky. Pokud chce pan Hollan strašit Brňany a mluvit o oxidu uhličitém jako o něčem, co pro nás nepředstavuje žádného strašáka, pak jsem zklamaný,“ reagoval primátorčin náměstek Kerndl.

Za výstavbu třetího kotle pro brněnskou spalovnu Sako Brno se postavili zejména opoziční zastupitelé. Projekt ale podporují také někteří koaliční partneři primátorky Vaňkové. „Musím říct, že muselo stát ohromné úsilí popsat tři sta stránek papíru a vyvodit úplně opačné závěry než ze všech předchozích studií, které jsem zastupoval a nechal zpracovat. Myslím si, že vedení města dobře mlží a nebo neříkají vyloženě pravdu. Brněnský klub Lidovců a Starostů jednoznačně podporuje uskutečnění tohoto projektu,“ nechal se slyšet například bývalý primátorčin náměstek a současný lidovecký ministr životního prostředí Petr Hladík.