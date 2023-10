„Co se týče mého osobního postoje, je pravdou, že jsem opakovaně uváděla, že naši závislost na ruském plynu bychom měli snižovat. S tím nadále souhlasím, je to zcela jasné. Uváděla jsem tři projekty, které by k tomu měly vést: nový kotel na dřevní štěpku, horkovod z Dukovan a třetí kotel spalovny Brno,“ řekla Vaňková.

A pokračovala. „V tuto chvíli mám za to, že projekt nového kotle, který spočívá v tom, že by se sem navážel odpad nikoli z Brna a z Jihomoravského kraje, ale z jiných částí České republiky, není pro Brňany prospěšný. A to ani s přihlédnutím k tomu, že by při spalování vznikalo teplo, které bychom využili jako součást našeho centrálního zásobování,“ doplnila brněnská primátorka.

Mnohem méně jasno mají zatím zastupitelé za ANO. Ti jsou však největším koaličním partnerem Vaňkové. Dá se tedy očekávat, že by ve středu měli hlasovat podobně jako primátorka.

„Vzhledem k tomu, že v úterý zazněly vhodné doplňující dotazy, dosud nemohu říct, že bychom byli rozhodnutí pro některou z variant. Skutečně je velmi brzy dělat závěry. Dotazy dostaly také jednotlivé firmy, které se na zpracování analýzy podílely. Rozhodneme se, až budeme mít všechny potřebné dokumenty v ruce a prostudované,“ sdělil Deníku primátorčin náměstek René Černý.

Zřetelná není ani pozice opoziční SPD. Zastupitel Tomáš Anderle nicméně přiznal, že z jeho pohledu převažuje pomyslný jazýček na vahách spíše k hlasování pro zrušení výstavby kotle.

„Kritizovali jsme, že nám všechny dokumenty k úternímu zastupitelstvu přišly teprve v pondělí večer. Za jednu noc opravdu není možné přelouskat stovky stran dokumentace k různým bodům. Oceňujeme proto přesunutí hlasování na příští týden. Počkáme ale na doplňující odpovědi, které máme dostat do pátku, a teprve posléze zaujmeme nějaké stanovisko,“ nechal se slyšet Anderle.

Obdobně jsou na tom také sociální demokraté. „Jedná se o mnohovrstevnatou odbornou problematiku, rozhodně ne pouze černou nebo bílou. Proto si všechny materiály důkladně prostudujeme a rozhodneme se teprve později,“ avizoval někdejší primátorčin náměstek a současný radní pro oblast majetku Jiří Oliva.

Koaliční Lidovci a Starostové jsou naopak jasně pro pokračování v projektu dostavby nového kotle spalovny Sako Brno. Zda by případná neshoda v hlasování mohla znamenat rovněž rozkol ve stávající vládnoucí koalici, zastupitelé komentovat nechtěli.

„Domnívám se, že ten projekt je unikátní, velmi dobře zpracovaný. Znamená snížení a stabilizaci cen tepla pro Brňany. Znamená také, že by se nemusel zvedat poplatek za komunální odpad. To všechno jsou pozitivní aspekty, které ovlivňují každého Brňana, každého z nás. Proto mi přijde nelogické tento projekt ukončit,“ popisoval vývoj ministr životního prostředí a lidovecký zastupitel Petr Hladík.

Kritiku za plánované zrušení tendru si primátorka Vaňková s náměstkem Kerndlem vysloužili od Pirátů i koalice Zelených a Žít Brno. Všechna opoziční uskupení jasně požadují pokračování v projektu.

„Vítáme odklad hlasování na příští týden a více času pro důkladné zhodnocení všech faktorů, především rizik neuskutečnění projektu a souvisejících cen tepla pro obyvatele. Sami jsme to navrhovali. Teprve v pondělí nám totiž koalice představila narychlo zpracovanou analýzu rizik uskutečnění projektu a následně poslala sedm set stran k prostudování do úterního rána. Za takových podmínek nemohl žádný zastupitel o projektu hlasovat informovaně a nebylo tedy možné svědomitě vykonat funkci zastupitele v zájmu Brňanů,“ upozornil opoziční zastupitel Marek Lahoda.