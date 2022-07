Tramvají vybavených klimatizací jezdí po Brně jednadvacet, a to z celkových tří stovek. Lépe jsou na tom autobusy, klimatizovaných jich je téměř sedmdesát procent. „Klimatizace ve vozech je v rozpáleném městě obrovskou přidanou hodnotou. Všechny nové vozy, které pořizujeme, jsou jí vybaveny, dokonce jsme v minulosti do více než padesáti autobusů klimatizační jednotky dodatečně montovali,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Celkově je v Brně klimatizovaných 37 procent vozidel hromadné dopravy.

Řidiči jednotku zapínají na pokyn dispečinku ve chvíli, kdy venkovní teplota stoupne nad 22 stupňů. „Klimatizaci cestující berou jako standard. Občas za námi chodí s připomínkami, že je puštěná moc nebo málo. Pokud to jde, snažíme se vyjít vstříc, ale je jasné, že se nikdy nejde zavděčit všem," řekl brněnský autobusu Martin Targosz. Kabina pro řidiče je podle něj klimatizovaná ve všech vozech. „Bez ní už si to nedovedu ani představit," dodal řidič.

Prvotní pokusy o instalaci klimatizace do vozů brněnské hromadné dopravy přišly v roce 2013, kdy pracovníci Dopravního podniku nainstalovali klimatizaci do prvního autobusu. Do větší dodávky klimatizovaných vozů pak uběhly čtyři roky. Od roku 2019 se počet klimatizovaných vozů téměř zdvojnásobil. Zatímco před třemi lety jich Dopravní podnik města Brna provozoval 147, letos je jich 280. Celkem je v provozu 761 vozidel.