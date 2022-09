Návrh podpořilo dvaatřicet zastupitelů, jedenáct opozičních se zdrželo, nikdo nehlasoval proti. Na dotaz bývalého primátorova náměstka Richarda Mrázka, proč je nutné částku zvýšit, odvětila současná primátorka Markéta Vaňková nutností investic. „Vypadá to, že bude do konce roku potřeba čerpat částka jeden a půl miliardy korun, a to na investice. Předpokládá se čerpání jeden a půl miliardy ještě v letošním roce a tři miliardy v roce příštím,“ sdělila Vaňková.