Nově příchozími doplňují hlavně místa vzniklá odchody do důchodu.

Kromě zvládnutí fyzickým testů musí zájemci o místo v policejním sboru projít psychologickým vyšetřením. „Pokud neuspějí, dva roky nemohou požádat o přijetí do služby,“ doplnila Jenková

Už na začátku roku navíc oznámil, že za dva roky by u jihomoravské policie mělo přibýt 163 nových tabulkových míst.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.