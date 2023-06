Nyní je vůz natřený nazeleno, do budoucna změní vzhled. „Dostane klasickou tmavě červenou barvu," usmál se vedoucí střediska dopravních prostředků brněnského dopravního podniku Marian Čech. Jak vypadala jeho zahraniční anabáze, návrat domů a co se s ním bude dít nyní?

Tento trolejbus jezdil v Brně v letech 1980 až 1996, následně zamířil do ukrajinského Rovna, odkud jej brněnský dopravní podnik získal v roce 2019 zpět. „Nyní dokončujeme jiný retro trolejbus. Až bude místo v dílnách, obsadíme stání dalším vozem. V srpnu nebo v září začneme s opravou tohoto trolejbusu číslo 3136 9Tr," zmínil Čech.

Zdroj: Ilona Pergrová

Pracovníci komínské vozovny následně začnou připravovat držáky na všechny pomocné pohony a na elektrovýzbroj. „Poslední uživatel na Ukrajině to uzpůsobil jejich prvkům. Z originálu nezbylo vůbec nic. V současné době se snažíme poshánět co nejoriginálnější díly, jak se nám budou scházet, budeme postupně skládat," řekl Čech.

Práce potrvají měsíce. Například sada sedadel, která přišla z Ukrajiny, podle Čecha celkem odpovídá původnímu provedení, ale musí projít větší opravou. „Trubky jsou různě zkorodované. Kabeláž musíme udělat celou znovu, na střechu dáme renovované sběrače," zmínil Čech.

Podle Čecha je nyní těžké odhadovat, kdy se jim rekonstrukce podaří dokončit. Má to totiž několik úskalí. „Většina lidí opravu tohoto typu nikdy nedělala. Máme nějaké obrázky ukazující, že dveře jsou na pravé straně vozidla, ale z toho se moc nedá zjistit, kde mají být přesně namontované. Bude tam spousta bádání a hledání. Druhý problém je, že spousta dílů nyní ani neexistuje. Některé věci se budou muset vyrábět podle nějakého vzoru. Není to jako když děláme generálku na vůz, který je ještě v provozu," poznamenal Čech.

Do finále se naopak blíží obnova trolejbusu 14Tr. I on rozšíří sbírky historických vozů brněnského dopravního podniku. Hotovo má být do konce července. „Čekáme na nějaké komponenty na uzavření stropu. Jakmile nám přijdou, začnou kolegové skládat interiér. Termín máme do půlky prázdnin. Uvidíme, jak to stihneme," informoval Čech.