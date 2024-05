Přesně ve tři hodiny odpoledne 1. května 1954 vyjela kolona tří trolejbusů na obvyklou cestu do Slatiny, kterou si prodloužila až do Šlapanic. Trolejbus vítaly matky s kočárky i stařečci nebo stařenky. Do Šlapanic vjížděl opentlenou ulicí.

Uzavření Reissigovy bez viditelné stavby: práce pod zemí nebo jen v neděli

Brigáda pro obyvatele

Vydání Rovnosti ze 4. května 1954. Zdroj: Deník/Karolína KučerováNa nové trolejbusové trati měli svůj podíl i šlapaničtí obyvatelé. „Na vybudování nové trati nelenili a k šesti tisícům pracovních hodin pracovníků Dopravního podniku města Brna přidali svých šestnáct set brigádnických hodin," psala 4. května Rovnost.

Velký podíl obyvatel na stavbě trolejbusové trati vyzdvihuje článek Rovnosti ze 6. dubna 1954. „Občané ze Šlapanic, kteří se zapojili do práce na rozšíření trolejbusové trati ze Slatiny do Šlapanic, za dva dny vykopali jámy pro postavení sloupů na trati dlouhé víc než tři kilometry," informovala Rovnost.

Trať do Šlapanic byla nakonec hotová dříve, než se očekávalo. Původní termín dokončení byl 1. července 1954. Jako první vyzkoušeli bezpečnost nové trati šlapaničtí školáci.

Proměna čísel linky

Číslo šlapanické trolejbusové linky se v minulosti vícekrát měnilo. „Trolejbusy v Brně začaly v roce 1949 na třech linkách: 21 do Slatina, o pět let později prodloužení do Šlapanic, 22 do Králova Pole, 23 do Tuřan. Na začátku sedmdesátých let, s nárůstem počtu tramvajových linek, se čísla o deset zvýšila, třeba na 31, 32 a podobně," zmínil dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl. Nějakou dobu měla linka do Šlapanic označení i 131.

Podle šlapanické starostky Michaely Trněné je pro obyvatele Šlapanic, ale i okolních obcí, spojení městské hromadné dopravy s Brnem naprosto zásadní. „Ať pro žáky a studenty do škol nebo pro pracující do zaměstnání se jedná o významné spojení hromadnou dopravou místo individuální. Z tohoto pohledu máme za to, že je toto spojení výhodné i pro město Brno. Lidé nemusí zajíždět do Brna auty a zahlcovat dopravní toky, ale využijí hromadnou dopravu," komentovala Trněná.

Ráno každých 5 minut

70 let trolejbusové linky z Brna do Šlapanic.Zdroj: Deník/Markéta EvjákováJízdní řád odpovídá podle zástupců dopravního podniku dlouhodobé poptávce. Ve špičkách jezdí trolejbusy po šesti až osmi minutách. Ráno dokonce každých pět minut, o víkendech po dvaceti minutách. „Pokud bude v budoucnu ve Šlapanicích více atraktivnější vlak, zejména z pohledu četnosti, tak by se část cestujících mohla přesunout tam a četnost trolejbusů mírně snížit. Ale žádné aktuální plány v tomto směru nejsou," podotkl Seitl. Do Šlapanic zajíždí i noční autobus linky N96.

Současná frekvence trolejbusových spojů je z jejího pohledu dostatečná. „Zásadnější z tohoto pohledu jsou pro nás kapacitnější vozy městské hromadné dopravy a hlavně jejich průchodnost ve Slatině na křižovatce ulic Šlapanická, Matlachova a Krejčího. Tam vozy a především jejich cestující marně čekají na průjezd křižovatkou," nastínila Trněná.

Jízdy historickým trolejbusem

Šlapaničtí si ve středu odpoledne připomínají výročí akcí v Městském parku. Vystoupí tam skupina Melody Gentlemen i mažoretky. Součástí akce budou i vyjížďky koňským povozem a v zastávce Kalvodova i jízdy historickým trolejbusem. V sále městské knihovny pak bude mít přednášku odborník na dopravní historii Ivan Nedělka.