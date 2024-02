Top řešení pro Lesnou je trolejbus, potvrdilo vedení Brna. Šaliny ale neškrtlo

Seifertovou a Okružní ulicí v Brně povede v budoucnu nová trolejbusová trať do Lesné. Zavedení trolejbusů do této městské čtvrti označilo ve středu vedení Brna za nejlepší variantu. V minulosti se hojně diskutovalo, že by tam jezdily tramvaje, to však mezi obyvateli vyvolalo vlnu nesouhlasu.