Parné dny a teploty přesahující hranici třiceti stupňů by měly na jihu Moravy trvat až do konce týdne. Brněnský deník Rovnost proto přináší tipy na místa v Brně a okolí, kam se lidé mohou zajít zchladit a ulevit si tak od panujícího horka. Podívejte se.

Podzemí Brna

Před rozpáleným ulicemi Brna najdou lidé chladivý úkryt například v podzemí. Zavítat mohou do Kostnice u sv. Jakuba, která se nachází pod Jakubským náměstím. Jedná se o druhou největší kostnici v Evropě a otevřená je denně mimo pondělí od 9.30 do 18.00 (vstupné ZDE). Další místo se nachází tentokrát pod Zelným trhem. Návštěvníci se ocitnou v tajemném labyrintu nejstarších sklepních prostor v Brně. Otevřeno je také denně mimo pondělí od 9.00 do 18.00 (vstupné ZDE).

Kostnice u sv. Jakuba arrow_left arrow_right info Zdroj: Plastictoy 1/3 Noční pohled na vstup do kostnice u sv. Jakuba (vizualizace).

info Zdroj: atelier Tišnovka 2/3 Kostnice u sv. Jakuba (vizualizace).

info Zdroj: atelier Tišnovka 3/3 Kostnice u sv. Jakuba (vizualizace).

Kasemety na hradě Špilberk

Na zajímavé prohlídky láká i hrad Špilberk. Zde se mohou zájemci před pařícím sluncem ochladit v Kasematech (vstupné ZDE). Ty dříve sloužily jako vězení a jejich útrobami prošlo mnoho zločinců z celé Habsburské monarchie. A kdo touží po dobrodružství má možnost v historických celách strávit celou noc, a to konkrétně v sobotu 20. července a poté 10. srpna. Zájemci si prohlédnou kasematy při svíčkách, zúčastní se autentické večeře s vínem nebo zažijí venkovní promítání filmu.

Koupaliště Riviéra a Brněnská přehrada

Vodní osvěžení si užijí lidé na koupališti Riviéra (vstupné a otevírací doba ZDE). To nabízí tři bazény i rozlehlé travnaté plochy k relaxaci i ke sportu. Z vodních atrakcí ocení především děti tobogán, skluzavku nebo lanový most s lekníny. Další možností k ochlazení je Brněnská přehrada, kde si návštěvníci zaplavou, pronajmou si loďku nebo si dopřejí odpočinek ve stínu stromů. Na piknik a odpočinek v příjemném prostředí lesů mohou lidé vyrazit zase do Mariánského údolí.

Největší brněnské koupaliště zaplnily davy Brňanů toužících po osvěžení | Video: Sabir Agalarov

Jeskyně Výpustek

Dalším ideálním místem je prohlídka jeskyně Výpustek, která se nachází v údolí Křtinského potoka mezi Křtinami a Adamovem. Návštěvníky zde uvítá především příjemný chládek a zajímavé podzemní prostory. Po celé prázdniny je jeskyně přístupná každý den od 9.00 do 16.00 (vstupné ZDE)

Osvěžení v podobě zmrzlin

K letním horkým dnům neodmyslitelně patří i osvěžující zmrzliny a v centru Brna jich najdeme hned několik. Řemeslnou zmrzlinu Božský kopeček si zákazníci mohou zakoupit přímo z korby pastelově zbarvených italských autíček. Na výběr dostanou hned z několika netradičních příchutí, jako je subtropické ovoce fejchoa, sladký meloun odrůdy cantaloupe, mučenka nebo avokádo.

Na další poctivou lze v Brně narazit také u zmrzlinového okénka Zmrzlinový sen v Novobranské ulici. Okénko by neměli minout zejména milovníci točené. Právě tou je totiž zmrzlinárna vyhlášená. Koho by ale klasická točená nebo kopečková omrzela, vyrazit může na špachtlovou. Zmrzlina, která se servíruje nástrojem připomínajícím zednickou špachtli nabízí brněnská zmrzlinárna Ještě jednu. Za kvalitní špachtlovou zmrzlinou z čerstvých surovin není ale nutné jezdit pouze do centra Brna. V městské části Královo Pole se totiž nachází rodinná zmrzlinárna Barčelato, kde sází především na klasické příchutě.