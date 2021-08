/FOTO/ Den co den musí tisíce cestujících mířících do brněnských Bohunic a Starého Lískovce přestupovat na náhradní autobusy u Ústředního hřbitova. Od září se jim jízda výrazně ulehčí, protože je tramvaje svezou až do bohunické smyčky Švermova. Úlevy ale příliš nečekají na řidiče na brněnských silnicích. Konec letních prázdnin letos neznamená závěr většiny omezení.

Dopravní omezení a práce v brněnské Křížkovského ulici. | Foto: Deník/Gabriela Pirklová

Lidé mířící na veletrhy musí až do října počítat s uzavírkou Křížkovského ulice u výstaviště. Dělníci tam opravují zastaralé potrubí. „V současné době pracují na vodovodu od křižovatky s Veletržní ulicí směrem k Hlinkám. Dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu a zprovoznění silnice očekáváme v termínu do půlky října,“ uvedla mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová. Až do listopadu mění v oblasti pracovníci Tepláren Brno parovody za horkovody.