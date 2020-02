Let nad Českou republikou byl přímočarý, ale pak se letadlo přiblížilo k Brnu. Internet se v pondělí bavil snímkem letové trasy speciálu Air Force 1 s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na palubě. Letoun totiž udělal kolem Brna výrazný oblouk.

Prezident Donald Trump obloukem obletěl Brno. | Foto: Flightradar24.com

Na manévr upozornil novinář serveru Seznam zprávy Vojtěch Gibiš, který let Trumpa směřujícího do Indie mapoval. „Donald Trump se opravdu Brnu vyhnul obloukem. Kromě obvyklých důvodů, které mne napadají jako Pražáka, to tipuji na vyhnutí se silnému větru," komentoval Gibiš na svém twitterovém účtu snímek letové trasy.