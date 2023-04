Zdarma se mohou lidé v Brně projít spojenými zahradami jedinečných vil Tugendhat a Löw-Beer. Provoz bude zatím zkušební a pod bedlivým dohledem Muzea města Brna. Tugendhat je památkou Unesco. Místo bude přístupné od dubna.

Zahrada u vzácné brněnské vily Tugendhat, která je zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. | Foto: Deník/Attila Racek

„Po vzájemné domluvě s Muzeem Brněnska jsme se pro letošní rok rozhodli otevřít zahrady obou objektů bezplatně tak, aby hosté přicházející z ulice Černopolní i od Lužáneckého parku mohli zhlédnout oba objekty bez větších restrikcí. Provoz budeme samozřejmě pozorně monitorovat a vyhodnocovat,“ uvedl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Připomněl, že novinka je přípravou na spojení se zahradou Arnoldovy vily, jejíž obnova začne v dubnu a otevření je v plánu o rok později.

Vilu Tugendhat a Špilberk navštívily v Brně loni statisíce turistů

Místo bude volně přístupné v letní otevírací době od úvodu dubna od 10.00 do 18.00 každý den kromě pondělí. V období od listopadu do února pak od 9.00 do 17.00. Kromě prohlídky zahrady lze využít i nový okruh Vila zvenku, jehož kapacity jsou pro letošní letní sezonu výrazně navýšené. Dříve byl vstup na zahrady za padesát korun.

Historický vývoj po 2. světové válce měl za následek, že se kdysi společná zahrada obou domů rozdělila na dvě menší parcely, které později přeťal ještě plot. Po opravách obou vil a zahrad, které skončily v letech 2012 (vila Tugendhat), a 2014 (vila Löw-Beer), byly v posledních letech obě zahrady propojené turniketem. Nově již návštěvníci mohou zahrady obou vil projít zcela zdarma.