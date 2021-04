Brněnský biskup Vojtěch Cikrle, během krátkého slavnostního aktu požehnal sochu sv. Barbory ve svatopetrské katedrále. Socha byla poté umístěna do průčelí vjezdu budoucího tunelu.

„Iniciativa Dopravního podniku města Brna umístit na tramvajové trati sochu svaté Barbory, která je mimo jiné považována také za patronku důlních staveb, mne upřímně potěšila. Naši předkové stavěli podél cest sochy světců – a mělo to pro jejich život velký význam. Obdivovali Boží působení v lidech, kteří s ním dokázali žít a zvládat své životní situace. Dnes jsou podél cest nepřehlédnutelné reklamy, které radí, co nakoupit, jakou používat kosmetiku, čím si máme čistit zuby… Sochy světců byly a jsou reklamy na to, jak žít. Kéž svatá Barbora provází všechny, kteří ji prosí o přímluvu v těžkých životních situacích,“ uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Z chrámu byla socha ve speciální schránce převezena na stavbu, zasazena k portálu tunelu v ulici Netroufalky, kde proběhlo její slavnostní odhalení. Sv. Barboru střežící nový tunel kolemjdoucí přehlédnou jen stěží – váží 120 kg a měří 90 cm. Během tří měsíců ji z italského mramoru z oblasti Carrara vytvořili pracovníci Kamenoprůmyslu Komárek v Letovicích ve spolupráci se sochařem Albertem Sotem. Žehnání kapliček a jiných sakrálních staveb je poměrně běžné, socha pro tramvajovou trať však od brněnského biskupa požehnání dostala tentokrát vůbec poprvé.