Dvě šaliny proti sobě: do tunelu v Žabovřeské v Brně se vejdou, podívejte

/VIDEO/ Už od května by měly jezdit v novém tunelu v brněnské Žabovřeské ulici tramvaje i s cestujícími. Dopravní podnik zatím pokračuje v testovacích jízdách. V neděli se ukustečnila další větší zkouška. Při jízdě se v tunelu setkaly dvě tramvaje jedoucí proti sobě. „Je to důkaz pro ty, kteří nevěřili, že se do tunelu dvě šaliny jedoucí proti sobě vejdou," řekla s úsměvem mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

Další větší zkouška. Při jízdě se v tunelu setkaly dvě tramvaje jedoucí pro sobě. | Video: DPMB