Kraj podle posledních údajů Českého statistického úřadu a agentury Czech Tourism navštívilo asi tolik turistů, co mají Praha, Brno, Ostrava a Plzeň obyvatel dohromady, tedy více než 2 136 tisíc lidí. V posledních měsících loňského roku se na jih Moravy přijelo podívat víc asijských turistů, než v předchozím období. Kvůli koronaviru ale zahraničních návštěvníků letos zřejmě ubyde.

Čísla vypovídají o turistech, kteří se v kraji ubytují. V posledním čtvrtletí loňského roku osm procent z nich tvořili lidé s čínskými a jihokorejskými pasy. Letos jich zřejmě tolik nebude. „Samozřejmě očekáváme snížení počtu návštěvníků z Číny, a s ohledem na aktuální stav i z jiných zahraničních destinací. Mediální panika a každodenní rozšiřování nákazy ve světě i v Evropě obecně cestování výrazně omezí,“ uvedl za jihomoravskou Centrálu cestovního ruchu Pavel Růžička.

Podle něj se ale centrála přednostně zaměřuje na přilákání turistů z okolních zemí. Ti rovněž stále tvoří většinu návštěvníků, kteří na jih Moravy dorazí.

Návštěvnost kraje a několik čísel



V kraji nejvíce turistů míří do Brna či za známými památkami, třeba do Lednicko-valtického areálu a Mikulova.



Od loňského roku se Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy snaží do kraje nalákat lidi na méně známé atrakce.



Rapidně zřejmě i díky nové kampani loni vzrostla návštěvnost na zámcích ve Valticích a Miloticích, lidé míří také za jednorázovými akcemi.



Ze zahraničí do kraje jezdí především Slováci, Němci a Poláci.



2 136 200 návštěvníků se loni ubytovalo na jižní Moravě



23,8 tisíc turistů z Asie v posledním loňském čtvrtletí trávilo dovolenou v kraji, ve stejnou dobu v roce 2018 jich bylo 19,6 tisíc



8,1 procenta všech návštěvníků, kteří se v posledním loňském čtvrtletí ubytovali na jihu Moravy, tvořili lidé z Číny a jižní Korei



1-2 noci na jihu Moravy přespí většina návštěvníků



(zdroj: Český statistický úřad)

Přesto ekonomové odhadují, že provozovatele turistických atrakcí, hotelů a dalších zařízení, které z velké části živí turisté, čekají ztráty. „Byť je koronavirová nákaza v rozpuku, jednoznačně se na číslech projeví. Ztráty, které úbytek čínských turistů napáchá v Praze, se dají vyčíslit asi na miliardu korun. A jelikož jižní Morava patří spolu s hlavním městem k hlavním cílům zahraničních turistů, ztráty v kraji se mohou pohybovat za letošek ve stovkách milionů korun,“ nastínil hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Na jižní Moravě patří mezi cíle, kam jezdí autobusy plné zahraničních turistů, třeba Lednicko-valtický areál. „Zahraniční turisté tvoří asi třetinu návštěvníků. Většinou jde o Evropany, z Asie jde hlavně o Korejce. Předpokládáme, že jejich počet se hodně sníží,“ zmínila lednická kastelánka Ivana Holásková. Zda se výrazně změní návštěvnost areálu obecně, je podle ní těžké odhadnout.

Zahraniční turisté míří také do Brna. „Stabilně je oblíbené u návštěvníků z Jižní Koreje, mírně stoupá i počet čínských turistů. Je velmi předčasné cokoliv hodnotit, v tuto chvíli ale nepociťujeme na našich infocentrech žádné změny,“ uvedla mluvčí brněnského Turistického informačního centra Adéla Nováková.

Zatímco v počtu návštěvníků celkově se kraj drží hned za Prahou, při pohledu na počet nocí, které turisté na jihu Moravy stráví, má stále co dohánět. Podle statistik návštěvníci v kraje pobývají necelé tři dny. A s výjimkou turistů z velmi vzdálených zemí zde většina přespává maximálně jednu až dvě noci. Změnit to, se snaží i v Brně. „Zvýšit počet nocí strávených v Brně je jedním z cílů strategických dokumentů města. Tomu uzpůsobujeme nabídku některých produktů, například vícedenní verze turistické karty Brnopas,“ komentovala Nováková.

Podle Růžičky z Centrály cestovního ruchu ale situace nemusí být tak kritická, jak se zdá. „Čísla zkresluje Brno a cestování za prací. Takové cesty se malým počtem nocí vyznačují. Čísla jsou nízká ve vazbě na velkou kapacitu v Brně a kapacitu malých soukromých ubytování, které statistiky nezahrnují,“ upozornil.