Akce začíná v deset hodin dopoledne právě tvořením hraček. „Kdokoliv dorazí, může se zapojit. Lidé vyrobí papírovou ovci a velblouda. Tygři je dostanou v poledne při komentovaném krmení,“ pozval mluvčí zoo Michal Vaňáč. Tygří svátek vyvrcholí v pět hodin odpoledne v brněnské Radnické ulici, kde si lidé v prostorách virtuální expozice vychutnají přednášku o kočkách s černými pruhy.

Aktuálně lidé v zoo vídají tygří dvojici Satu a Dandyse. „Dívám se na ně velmi ráda, většinou se vyvalují blízko skla, tak si je mohu pořádně prohlédnout a jdou to krásné kočky,“ svěřila se třeba návštěvnice zahrady Lenka Rambousková.

Dandys je už několikátým partnerem tygřice, která předchozí nápadníky odmítla. Ovšem nyní je už jasné, že ani on u kočky neuspěl a na brněnské tygří mláďata si lidé ještě nějakou dobu počkají. „Je to už definitivní. Satu má teď šestnáct let, což když převedeme na lidský věk, tak o ní lze říct, že už je skutečně babičkou,“ poznamenal Vaňáč.

Zástupci zahrady se proto v posledních letech snaží získat novou tygřici. „Je to velmi složitý proces, jelikož tygři sumaterští jsou kriticky ohroženým druhem. Snažíme se o zisk tygřice v Indonésii. Aktuálně lze říct, že se jednání vyvíjí příznivě, ale i v takovém případě potrvá získání tygřice minimálně několik měsíců,“ zmínil Vaňáč. Jestli pak zůstane kromě nové samice i Satu, není jasné, pravděpodobně ji ale čeká stěhování do nového domova.

Tygr Dandys v zoo zůstane. „Před časem jsme ho poslali do jihlavské zoo. Proto si jej jako chovného samce určitě necháme,“ uvedl mluvčí.