/DRASTICKÉ SNÍMKY/ Popálené kotě bez vousů a se zlomeným ocasem našla pětiletá dívka začátkem ledna v brněnském Starém Lískovci. O několik dní později nalezli pracovníci Útulku Tibet v Bučovicích na Vyškovsku další zubožené zvíře, postřeleného mladého kocoura.

Mladého kocoura postřeleného vzduchovkou našli pracovníci Útulku Tibet v Bučovicích na Vyškovsku. | Foto: Charitativní kočičí spolek Kryšpín

Jihomoravský Charitativní kočičí spolek Kryšpín a bučovický útulek proto na neznámé tyrany podávají trestní oznámení.

Zda mezi oběma případy existuje spojitost, není zatím jasné. Nález popáleného kotěte oznámila žena v jedné z facebookových skupin sdružujících milovníky koček s tím, že téměř utýrané zvíře našla její pětiletá dcera a vzala jej domů. Prostřednictvím sociálních sítí proto žena, která si svou identitu nepřála zveřejnit, požádala o peněžní pomoc s veterinární léčbou.

„Když jsme se dozvěděli o týraném koťátku, bylo nám do pláče. Pak přišel vztek a následovalo odhodlání člověka, který se tohoto činu dopustil, dohnat před soud a potrestat,“ popsala začátek příběhu předsedkyně brněnského Charitativního kočičího spolku Kryšpín, Lenka Němcová.

S nabídkou pomoci se vzápětí přihlásila organizace Azyl Jiřina Skoumalová, která týranému kotěti zaplatila první vyšetření v brněnských Bohunicích. Díky dobrovolníkovi ze sociálních sítí pokračoval příběh převozem zvířete na veterinární kliniku v Letovicích na Blanensku. Tam je kotě aktuálně nadále hospitalizované. Po majitelce útulku poskytujícího péči mládě získalo jméno Jiřinka.

„Nevím, čím vším si tato malá kočičí holčička musela projít, ale nic pěkného to nebylo. Uzlíček plný bolestí, zlomený ocásek, který odumíral, dehydrovaná, hladová, kost a kůže, sotva dýchala. Všechny polštářky na tlapkách měla spálené, na srsti zbytky vosku. Nevím, zda byla součástí silvestrovských oslav takzvaných dobrých lidí, ale je vidno, že si užila své,“ popsal stav zvířete Jiřina Skoumalová.

Téměř utýrané kotě našla začátkem roku v brněnském Starém Lískovci pětiletá holčička.Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Zanedlouho však následovaly ještě horší zprávy. Vyšetření ukázalo, že si kotě zranění nemohlo způsobit samo.

„Jde o jasné týrání. Zlomený ocas, opálené všechny hmatové fousky, spálený čumák, opálené ucho, tři tlapky měla opálené do živého masa. Pořád přemýšlím, jak by k tomu jinak přišla. Kočka opravdu není hloupá, nevleze do ohně, nezlomí si jen tak ocas. Ať je scénář jakýkoli, Jiřinka nesmírně trpěla a trpí,“ pokračovala ve vyprávění Skoumalová.

Aktuálně je zvíře nadále v péči odborníků. Veterinární sestra z letovické kliniky si kotě dokonce vzala domů. Přestože utrpělo takřka devastující zranění, je velmi mazlivé. S pomocí advokátky se nyní členové Charitativního kočičího spolku Kryšpín snaží najít tyrana, který mládě zubožil.

Výzva Poraněné kotě se našlo 2. ledna 2024 v brněnském Starém Lískovci u tramvajové zastávky Dunajská směrem z města, konkrétně v blízkosti dopravního hřiště .

u tramvajové zastávky Dunajská směrem z města, konkrétně . Má dva až tři měsíce.

Pokud kdokoli něco viděl nebo zaslechl, má se spolku Kryšpín ozvat přes facebook, přidat komentář k příspěvku nebo poslat mail na spolek-kryspin@email.cz.

Na jihu Moravy nešlo v poslední době o jediný případ. Jen o několik dní později našli pracovníci bučovického Útulku Tibet zkrvaveného kocoura. Původně si mysleli, že je zvíře poraněné v důsledku autonehody, posléze však zjistili, že jsou zranění dva až tři dny stará a mladého kocoura někdo postřelil. V těle mu našli sedm diabolek, z toho dvě kolem očí. Zaměstnanci útulku jej proto rychle převezli na brněnskou veterinární kliniku.

„Dle vyjádření veterinárního lékaře naštěstí oči půjdou zachránit. Kocourka pojmenovali Apík, a to podle benzinky, u které ho pracovníci útulku našli. Také tento spolek hledá případné svědky události a policistům podá trestní oznámení na neznámého pachatele,“ sdělila předsedkyně brněnského Charitativního kočičího spolku Kryšpín Lenka Němcová.

Za týrání zvířat hrozí až tři roky vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Pokud se navíc prokáže týrání zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, případně pokud pachatel svým jednáním způsobí zvířeti trvalé následky, jako například amputaci části ocasu u kotěte nalezeného v Brně, může viník strávit ve vězení až šest let.