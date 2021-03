Úprava plochy má zvýšit komfort pro návštěvníky pohřebiště. „Povrch parkoviště navrhujeme z distanční dlažby s obrubníky, což umožní potřebné vsakování dešťové vody. Při investici okolo plochy nově vysadíme zeleň,“ řekl primátorčin náměstek Petr Hladík.

Práce za předpokládaných dvaačtyřicet milionů korun mají začít na počátku roku 2023. Někteří Brňané by pro úpravu nezpevněné plochy zvolili jednodušší řešení. „Ono by stačilo vyasfaltovat stávající parkoviště, bylo by to rychlé, levné a vyhovující,“ uvedl na sociálních sítích Jiří Dokulil.

Na straně u tramvajové trati vznikne šest metrů vysoká železobetonová zeď. Ke kolejím povede kvůli jejich údržbě účelová komunikace s asfaltovým povrchem. „Při výstavbě parkoviště je pak třeba respektovat šířkové a prostorové uspořádání výhledové stezky pro cyklisty a chodníku, které povedou v souběhu s Jihlavskou ulicí,“ doplnil městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Zaparkovat mohou návštěvníci hřbitova i nedaleko stávající nezpevněné plochy, a to přímo v areálu před krematoriem. Tam najdou čtyřiačtyřicet stání. Jako další možnost pro odstavení aut využijí parkoviště v režimu Park and Ride se 177 místy, které se nachází nedaleko hlavního vstupu na hřbitov z Vídeňské ulice.