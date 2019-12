Brno - Zaparkoval hned u kontejneru, rozhlédl se kolem sebe, zda ho nikdo nevidí a po ujištění, že je sám, hodil dovnitř několikalitrové nádoby plné zeminy. Pak spokojeně odjel. Takhle muž podle místostarosty brněnských Chrlic Leopolda Šroma před necelými dvěma týdny znečistil v tamní Blümlově ulici kontejner na sklo.

Brňané nechávají u popelnic věci, které tam nepatří. Vznikají tak černé skládky. | Foto: Deník / Oldřich Haluza

„Nechápu to, protože po celém městě fungují sběrná střediska, do kterých lze odnést nevhodné věci. Stojí to snad jedině čas,“ okomentovala Brňanka Veronika Paceltová. Brňané mají ve městě na výběr ze sedmatřiceti sběrných dvorů.