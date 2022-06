Posun pro první dětský hospic: Brno zná zhotovitele, hotovo bude do dvou let

Jako takzvané startovací bydlení pro mladé rodiny poslouží zřejmě devět bytů, přízemní prostory s výlohami pak nabídnou využití v konceptu live&work, tedy pracuj a podnikej. Obyvatelům domu tak umožní případnou práci přímo pod vlastním bydlením. Společná část obsáhne přes dvě stovky parkovacích míst a odstavných stání. „Lokalita je dnes typický nevzhledný brownfield, který se za pár let promění v krásnou moderní ulici se zelení v samém centru města,“ doplnil Oliva.

Družstevní bydlení v místě bývalého Dřevopodniku v Brně:

Zahrne dvě stě třicet sedm bytů, devět z nich poslouží jako startovací městské byty pro mladé rodiny.

Víc než stovka bude třípokojových, sedmaosmdesát dvoupokojových a čtyřicet čtyřpokojových.

Stavět se začne zhruba za dva roky, zástavbu za víc než miliardu doplní v budoucnu Brněnská třída.

Stěžejním je schválení nového územního plánu, o který se vedení města pře se starosty městských částí.

Vzhled bytového domu má zrcadlit okolní historickou zástavbu, důležitým aspektem jsou podle architektů zelené střechy se solárními panely nebo tepelná čerpadla pro vytápění. Cílem je také odvedení přebytečné dešťové vody do obnovené Staré Ponávky, která je v místě nyní svedená do podzemního potrubí. „Ačkoliv se jedná o bytový komplex, snažili jsme se domy navrhnout tak, abychom je od sebe plynule oddělili. Ze všech míst se lidem naskytne i přístup do vnitrobloku,“ nastínil vizi Jan Sochor z ateliéru Pelčák a partner architekti.

Brněnští radní schválili v uplynulém týdnu polohu ulic jako hranici pro další části projektové přípravy Brněnské třídy. Nezávisle na ní tak mohou architekti v případě bytového komplexu na Rumišti pokračovat v plánování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Ve spolupráci s městem jej chtějí získat v příštím roce. „Pokud je to družstevní bydlení a bude dle pravidel přístupné hlavně rodinám, pak je to super. Jinak by to byl akorát přínos pro developera, který na tom vydělá tím, že byty draze pronajme,“ zamyslela se třeba Brňanka Denisa Sedláčková Fialíková.

Problém však může nastat při schvalování nového územního plánu, který je nyní důvodem rozporů mezi vedením Brna a starosty městských částí. „Je pravdou, že je pro výstavbu družstevního bydlení stěžejní schválit připravený územní plán. Při zpracovávání podkladů jsme projekt zapracovali právě do něj. Pokud by se jej nepovedlo přijmout, znamenalo by to komplikaci,“ přiznal městský radní pro územní plánování Filip Chvátal.