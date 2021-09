/VIDEO/ Řidič nechtěl čekat v koloně, která se v místě vytvořila kvůli opravám tramvajového kolejiště. „Chtěl se otočit do protisměru, jenže mu v cestě stál čerstvě zrekonstruovaný tramvajový pás s travnatou plochou. Na něm pak navíc s offroadem zapadl,“ uvedl už dříve Rovnosti policejní mluvčí Petr Vala.

Řidič auta najel do kolejiště v Brně, kde uvízl. Nakonec se z něj dostal, přitom ale poškodil nově položený travnatý koberec. | Video: PČR

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.