Zástupci městské společnosti Starez-Sport, která má koupaliště ve správě, omezení přístupu návštěvníků teprve řeší. „Naštěstí je k Riviéře přístup ještě z druhé lávky, která vede k hlavnímu vchodu,“ zmínila mluvčí firmy Michaela Radimská.

Současný most musí dělníci nahradit novým, protože je ve velmi špatném stavu. „Práce potrvají do konce letošního roku. V místě vznikne provizorium, díky kterému zůstane do blízkého policejního areálu a do areálu Komety zajištěný přístup. Návštěvníci koupaliště mohou využít hlavní vchod, který se nachází nedaleko,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Řidiči projedou okolím stavby v Bauerově ulici bez komplikací. „Pouze při stavbě provizorního mostu musí počítat s omezením provozu,“ doplnil Poňuchálek.

Za výměnu mostní konstrukce, přes kterou Brňané běžně míří také do nedalekého lanového centra, zaplatí představitelé města 8,8 milionu korun.