„Vypadá to jako Tři mušle. Bratránek tomu říká Tři roury. Působí to tady moderně. Nevím, jestli to sedne na toto místo vedle historického kostela. Chtělo by to něco, co působí více ,starým‘ dojmem," míní třeba Matěj Novák.

Místostarosta nedalekých Židenic Petr Kunc například na sociálních sítích zmínil označení U tří vagín. „Je to takový kontrapunkt ke Koňafě na Moraváku," poznamenal Kunc s narážkou na sochu Jošta Moravského před Moravskou galerií.



Nahrává se anketa …

Marsová přiznala, že vodník prvek na Dominikánském náměstí opravdu může působit jako tři vagíny. „Ale kdybych nevěděla, že tomu někdo tak říká, samotnou by mě to nenapadlo," komentovala.

Třem kuželům, které chrlí páru a ochlazují vzduch, dávají lidé na sociálních sítích různá pojmenování. Objevují se Chřtány do pekla, Menstruační kalichy nebo Pisoáry.

VIDEO: Pěšky přes Tomkovo náměstí v Brně? Podívejte, jaké chodce čekají nástrahy

Jedním z typických příkladů známých výtvarných děl v centru města, pro které našli lidé jiné než oficiání pojmenování, je právě třeba Jošt. Někteří sochu nazývají jako Koňafu, Žirafu, Don Quijote či Trójského koně. Z určitého úhlu připomíná falický tvar. „Ztvárnění markraběte Jošta na koni vyvolalo řadu diskusí. Hlavní vlastností Jošta totiž nebyla odvaha,jak ji má toto dílo symbolizovat, ale spíše diplomacie,“ uvedla Jitka Šibíčková v Internetové encyklopedie dějin Brna.

Pánské přirození také někomu připomíná světoznámý orloj na náměstí Svobody. Opakují se názvy jako Penis, Vibrátor nebo Socha, která má koule.

Kazmův film působí v jihomoravských kinech poprask. Jen Tišnov raději vyčkává

Socha Spravedlnosti před Nejvyšším správním soudem je zase častěji známá pod názvem Exekutor s pračkou, Člověk, co má zácpu, Náčelník z Přeletu nad kukaččím hnízdem nebo Instalatér, kterému prasklo potrubí.

Nejrůznější fantazie probouzí v lidech také socha Hrachoviny na Mendlově náměstí. Má symbolizovat Mendelovy pokusy s hráchem. Vysloužila si i mnoho přezdívek. Lidé ji nazývají například Lysohlávky ve větru, Dav tančících lidí či Jmelí. Velmi často ji také připodobňují k Trifidům, rostlinám z katastrofického sci-fi románu Den trifidů anglického spisovatele Johna Wyndhama.

Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová

Dominanty v centru Brna, které budí pozornost a dostaly speciální označení



nová kašna na Dominikánském náměstí: Tři mušle, Chřtány do pekla, Menstruační kalichy, Pisoáry, U tří vagín

socha Jošta Moravského před Moravskou galerií: Koňafa, Žirafa, Don Quijote či Trójský kůň

orloj na náměstí Svobody: Penis, Vibrátor nebo Socha, která má koule

Hrachovina na Mendlově náměstí: Lysohlávky ve větru, Dav tančících lidí, Jmelí či Trifidi

socha Spravedlnosti před Nejvyšším správním soudem: Exekutor s pračkou, Člověk, co má zácpu, Náčelník z Přeletu nad kukaččím hnízdem nebo Instalatér, kterému prasklo potrubí

Spoluautorem textu je MAREK BERČÍK.