Školní rozhlas odměřeným tónem vyvolává její jméno. Angličtinářka Kateřina Janu z brněnské základní školy na Bakalově nábřeží krabatí čelo. Myslí, že jde na kobereček. Přemítá, co mohla provést. „V ředitelně mi předali obálku. S obavami jsem ji otevřela. Stálo tam, že mě žáci nominovali na učitelku roku. Nejprve ze mě spadl obrovský kámen. Pak nastoupila ještě větší radost,“ usmívá se brněnská učitelka roku pro první stupně základních škol Kateřina Janu.

Učitelka roku - angličtinářka Kateřina Janu z brněnské základní školy na Bakalově nábřeží. | Foto: Deník / Attila Racek

Ocenění získala za způsob, jakým děti dovede vtáhnout do výuky. Její hodiny jsou podle nich zábavné. Mají pocit, že jim naslouchá. Zajímá se o ně. Že na jejich názoru záleží. „Ráda si s nimi vykládám. Tím, že učím angličtinu, k tomu mám i prostor. Vždy se s nimi snažím probírat, co dělaly třeba předešlý den. Nebo najít zajímavé téma, v němž by se mohly projevit,“ zamýšlí se učitelka roku.