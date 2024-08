Ulice zůstane po celou dobu prací, tedy po sedmnáct měsíců uazvřená pro individuální i městskou hromadnou dopravu. „Lidé ale nemusí mít obavy, že by porodnice na Obilním trhu měla problémy s dopravou. Je domluveno, aby vozy do porodnice mohly zajíždět," řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková. Obdobná situace bude i s příjezdem aut do areálu veřejného ochránce práv.

Rekonstrukce čeká kanalizaci, vodovod, plynovod i povrch celé silnice včetně tramvajové trati. „Podařilo se nám do tohoto úzkého profilu dostat městskou hromadnou dopravu, auta a navíc po obou stranách budousouvislá cykloopatření," podotkl brněnský radní po dopravu Petr Kratochvíl. To znamená, že kola budou oddělená od okolního provozu. Buď půjde o cyklopruh, pruh s piktogramy nebo vedení kola po chodníku. Náklady budou zhruba 635 milionů korun bez daně.

Cyklopruh by se v této oblasti líbil například studentovi Petru Veselému, který po Údolní občas jezdí na kole do školy. „A když ulici opraví, bude to taky dobré. Akorát mám trochu strach, že opravy potrvají déle, než slibují," vyjádřil obavy Veselý.

V části Údolní ulice u Obilního trhu vznikne nová sdílená zóna, kde auta nejsou nadřazená chodcům. Přednost tam budou mít pouze tramvaje. Půjde tedy o podobný systém, jako už nyní funguje u brněnského hlavního nádraží. V místě bude platit maximální rychlost dvacet kilometrů v hodině. „Chceme, aby se Údolní stala jakousi sdílenou zonu pro chodce, cyklisty i motoristy," poznamenal náměstek primátorky René Černý.

Proměnou projdou také zastávky Obilní trh a Úvoz. Na druhé zmíněné zastávce nově vznikne ostrůvek pro větší bezpečnost cestujících, přibudou lavičky i přístřešky. „Navíc vzniknou po obou stranách parkovací místa a také zeleň," zmínil Kratochvíl. Projekt počítá se čtyřiačtyřiceti stromy.

Po rekonstrukci Údolní se podle Kratochvíla naopak nevrátí přechod pro chodce přes Údolní ulici v blízkosti křižovatky s Úvozem. Z místa zmizel před několika lety. „Byl dlouho diskutovaný. On tam vlastně je, ale je posunutý třicet čtyřicet metrů směrem do města. Důvod je prostý. V momentě, kdy by tam byl přechod, nejsme schopní pustit hlavní dopravní proud," vysvětloval Kratochvíl.

Podle zástupců brněnského magistrátu přechod historicky ztěžoval odbočování trolejbusových linek ve směru od Masarykovy čtvrti do centra, proto před časem policisté i představitelé dopravního podniku doporučili zebru posunout dál od křižovatky.

Podle výrobního ředitele firmy Firesta Fišer Viléma Huryty začnou dělníci v neděli demontovat trakční vedení trolejbusů a tramvají. „Budeme stěhovat mechanizaci a buňkoviště po celé délce stavby. Budeme mít asi sedm stanovišť," nastínil Huryta.

V letošním roce mají v plánu udělat veškeré kanalizace a jejich přípojky včetně podchodu pod ulicí Úvoz, kde budou pracovat bezvýkopově. „Oproti podobně velkým stavbám je termín zkrácený o jednu třetinu. Musíme dělat všude, kde je místo. Od Nového roku budeme dělat vodovodní řády, někdy od května přijdou na řadu povrchy. Chceme začít pracovat na chodnících, osvětlení, zastávkách, zálivech. Nakonec budou výsadby," vyjmenoval Huryta.

Cestující městskou hromadnou dopravou se musí připravit na více než roční výluku a objízdné trasy. „Jezdím teď na konci prázdnin na Žlutý kopec. Vůbec se v tom nemůžu vyznat, jak se na Žlutý kopec dostanu, když budou Údolní opravovat. Budu se asi muset někoho zeptat, ať se podívá na internet, protože já vůbec nevím, čím budu jezdit," svěřila se reportérce Brněnského deníku Rovnost na místě například důchodkyně Jarmila. Příjmení zveřejnit nechtěla.

Tramvajová linka 4 skončí už na České, na další trase směrem na náměstí Míru ji nahradí autobusová linka X4. Ta pojede objízdnou trasou v jednom směru z Úvozu přes Veveří a Grohovu, v druhém pak přes Šilingrovo náměstí a Nemocnici u svaté Anny na Úvoz.

Trolejbusové linky 38 a 39 vynechají zastávky Obilní trh a Komenského náměstí a část trasy pojedou odklonem. „Základní dopravu zajistí parciální trolejbusy, které mohou jezdit i bez trolejí," informoval dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl. Ve směru do centra pojedou od zastávky Úvoz přes Grohovu a Veveří na Českou, v opačném směru od České přes Kounicovu ulici a Konečného náměstí na Úvoz.