Zástupci městské části plánují firmě uložit sankce. „Firma bude za únor fakturovat místo asi 133 tisíc korun nanejvýš čtyřicet tisíc. Určitě nic nebudeme účtovat nájemníkům,“ upřesnil Trčálek.

Místostarosta uznal, že pochybení bylo i na straně městské části. „Nemohli jsme se dostat do některých úklidových místností, nebyly klíče, takže jsme některé prostory předávali později. Ale i v domech, které měla firma předané od začátku měsíce, začali její zaměstnanci uklízet až v posledním týdnu,“ řekl Trčálek.

Že bude městská část firmu Glanzo za neodvedenou práci penalizovat, potvrdil i její jednatel Jan Dvořák. „Začátek spolupráce se neobešel bez problémů na obou stranách, to znamená naší společnosti a radnice Brno-jih. Tyto problémy se obě strany snažily v co nejkratších termínech řešit,“ uvedl Dvořák.

V současné době podle něj úklid funguje. „Chceme dělat vše ke spokojenosti obyvatelů i radnice. Zároveň se všem obyvatelům i představitelům a pracovníkům radnice Brno-jih omlouváme za vzniklé potíže a prosíme o jistou míru shovívavosti, než si vše sedne, jak má,“ doplnil Dvořák. Zástupci městské části s firmou v současné chvíli jednají.

I přes stížnosti nechce zatím místostarosta Trčálek smlouvu vypovídat. „Pokud by se situace opakovala, tak to firmě nebude dávat finančně smysl, navíc bychom v takovém případě sáhli po druhé společnosti z veřejné zakázky, která ale byla o čtvrtinu dražší. Teď se spíš snažím donutit firmu k práci. V posledních dnech se do toho obuli a dělají generální úklidy,“ nechal se slyšet místostarosta.