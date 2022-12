Výstupem studie bude návrh a technické prověření dopravní možnosti pro pohodlnější zpřístupnění hradu návštěvníkům z centra města. „Podle technických možností vedení lanovky, eskalátoru či výtahu," nastínil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Součástí projektu je také návštěvnický potenciál a zmapování rozvojových možností Špilberku. Představitelé města studii zadali na základě požadavku Muzea města Brna.

Lanovka na Špilberk opět ožívá: Kolejová jako na Petřín, plánuje nový ředitel

Podle tamního ředitele Zbyňka Šolce turisté právě výstup do kopce udávají jako největší překážku v návštěvnosti hradu. „Jedním z plusů lanovky je tedy větší zpřístupnění hradu veřejnosti. Dalším je pak ulehčení parku, který je zatížený obrovskou návštěvností. Pokud by část lidí jela lanovkou, nebude se trousit parkem," vyjmenoval Šolc.

Dalším pozitivním aspektem případného vzniku lanovky, který Šolc zmínil, je úbytek aut. „Při kulturních akcích k hradu dojede třeba dvacet tisíc aut za rok. Část lidí by mohla přijet lanovkou, kdyby zaparkovala někde ve městě," doplnil ředitel muzea.

Lanovka na hrad Špilberk



Cílem je zlepšení přístupnosti a zvýšení návštěvnosti Špilberku.



Podle plánu se má stát zároveň i turistickým lákadlem.



Reálnost stavby a trasu má určit technická studie.



Kdy se lanovkou svezou první lidé, je nyní nejisté.

Lanovka může být i samostatnou turistickou atrakcí. „Spousta lanovek, které jsou po Evropě, jsou atrakcemi. Pro turisty by bylo lákadlo vyjet lanovkou nahoru na kopec a zpátky i bez návštěvy hradu. Byl by to další turistický cíl v Brně," míní Šolc.

Dopravu, při níž by ušetřil své nohy, by ocenil například důchodce Petr Tenšík. „Kolena už mi neslouží jako před lety. Myslím si, že by to přitáhlo i řadu nových návštěvníků,” řekl.

Studie má být hotová do tří měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. „Náklady na vypracování studie činí 746 570 korun," vyčíslil Poňuchálek.

Kdy stavba lanovky, eskalátoru či výtahu začne a jak bude nákladná, zatím není jasné. „Předpokládám, že město v současných problémech na to nebude mít peníze, ale je to o hledání příležitostí z evropských peněz nebo jiných fondů," naznačil Šolc. Zprovoznění lanovky odhaduje za více než pět let.

Od letošního ledna do dvanáctého října přišlo na hrad Špilberk půl milionu lidí. Sto třicet tisíc lidí si koupilo vstupenku na některý z prohlídkových okruhů nebo výstavu, další tisíce přišly na koncerty, které se v areálu hradu konaly.

Pro příští rok chystá Muzeum města Brna, které se o hrad stará, další novinky. „Plánujeme otevírat výstavy. Jedna se bude týkat Elišky Rejčky, kdy půjčujeme velmi vzácné sedm let staré rukopisy z Rakouské národní knihovny. Je to velký muzejní počin. Takto staré věci se půjčují zřídkakdy," nastínil Šolc.

MICHAL HRABAL, MARIE BRÝŽOVÁ