V současnosti je pro projekt hotová studie. Počítá s třípodlažním objektem zahrnujícím i střešní část. Umisťuje ho na městský pozemek, kde je v současnoti hlavně zelená plocha. „I kvůli vytížené silnici první třídy I/23 není z hlediska veřejného prostoru natolik kvalitním místem, že by tam bylo potřeba nutně zachovat zeleň," řekla rosická starostka Andrea Trojanová.

Dalším krokem po vypracování studie má být její rozpracování do podrobnější dokumentace, která poslouží pro povolovací řízení. „Studii jsme už představili lidem bydlícím v lokalitě, aby věděli, co by v jejich bezprostředním okolí mohlo vzniknout. Nejde ale o hotovou věc. Studie představuje náhled, jak může parkovací dům vypadat," poznamenala Trojanová. Podle ní jde o rozvojový projekt města pro příští volební období.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPro každé řešení, které odlehčí parkování ve středu města, je opoziční zastupitel Petr Sůkal. „Bude jedině dobře, pokud se z centra podaří dostat alespoň část aut. Plocha, kde má parkovací dům vzniknout, navíc není příliš reprezentativní, za to je ale v docházkové vzdálenosti od středu města, což je výhoda," uvedl Sůkal.

Loni na podzim byl odhad nákladů na celý projekt zhruba třicet milionů korun. Zdražování stavebních materiálů a prací z poslední doby do této částky není promítnuté.

Jaký režim by pro parkování v budově platil, zda by bylo zpoplatněné, není v tuto chvíli jasné.