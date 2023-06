Sociálně vyloučená lokalita poblíž centra města ožila v sobotu pouličním festivalem Ghettofest. Dvanáctý ročník nabídl produkci ve veřejných prostorech, na ulici, v parku i na nádvoří Káznice. Návštěvníci se zúčastnili například i workshopu divadelního lektora a improvizátora Jaromíra Strahovského, který pracuje s bezdomovci v diecézní charitě.

Podívejte se

Festival odstartoval ve 14 hodin odpoledne. Prostor Káznice v ulici Bratislavská a jejího okolí se proměnil v živou zónu plnou hudby, výtvarného umění, tance i recitace. „Volným tématickým podtitulem letošního ročníku je „život na ulici“, jdeme tedy zpátky k tomu, že to byl od začátku pouliční festival,“ říká produkční festivalu Zdeňka Kučerová.

Sobotní program nabídl návštěvníkům festivalu zábavu na pěti různých místech. Na hlavním hudebním pódiu Hvězdička se to během odpoledne hemžilo mixem několika hudebních stylů. V 15 hodin odstartovala kapela Bats vs. Cats se svým Británií načichlým indie rockem. Pak nastoupili brněnští Nevermore & Kosmonaut s vesmírným folk-rockem. V podvečer k tanci zahrála tradiční romská kapela Four gipsy soul. Jako vzácné hosty pořadatelé uvedli ukrajinské hudebníky Patsyki z Franeka, kteří Brno navštívili v rámci svého celoevropského turné s podtitulem „Děkujeme!“.

Přítomní zhlédli na Náměstíčku pod platany také takzvané inverzivní divadlo na téma důstojné bydlení. Jde o žánr, v němž se divák volně pohybuje ve vymezeném prostoru, sleduje jednotlivé inscenované situace a je vybízen, aby do nich svým jednáním vstupoval.

Návštěvníky festivalu potěšil také etno-pop s původními ukrajinskými lidovými motivy, nástroji a texty. „Jejich hity jako Vasya OMG či Marichka se pyšní miliony zhlédnutí na YouTube," doplnili organizátoři. Jako zlatý hřeb večera vystoupí skupina Zooblasters, už klasicky ve zvířecích maskách.

Zájemci mohli navštívit také Muzeum romské kultury, kde se od 16 hodin uskutečnila panelová diskuze s názvem Budoucnost brněnského Bronxu, která se zaměřila na bytovou situaci v této části města.