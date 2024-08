/FOTO, VIDEO/ Záplavou barev a originálních maleb mění tento týden umělci sídliště v brněnském Starém Lískovci. Na fasádách šesti trafostanic společnosti Eg.D, například ve Vltavské ulici, se pomalu začínají rýsovat muraly, které vzbuzují zájem nejednoho obyvatele. Na nové podobě trafostanic pracovalo v úterý odpoledne šest umělců a uměleckých skupin při festivalu Urban Pictus. Do Brna akce zavítala poprvé.

Barevné trafostanice se líbí i obyvatelům. Někteří umělce přišli i osobně pochválit. „Přišla za námi taková starší paní, prohlédla si jednu z trafostanic a řekla nám, že si nás vysnila. Skutečně se jí prý ve spánku zdálo, že někdo maluje trafostanice, a pak vyjde a my to skutečně děláme," zasmál se organizátor festivalu Urban Pictus Petr Kopal.

Nadšená byla z uměleckých výtvorů například obyvatelka Irena Vašíčková. „Je to úžasné. Viděli jsme kosmonauta, tady jsou kočičky, u nás má pán rozkreslené věci, taky vypadají hezky," okomentovala žena.

Hvězdná obloha, satelit a astronaut zdobí trafostanici, na které pracuje umělec Ybr_shc. „Zobrazuji i pohled na Zemi z vesmíru, která září energií, což symbolizuje i tu trafostanici, která nabíjí sídliště. Kvůli světelnému smogu v noci vesmír nevidíme, takže dílo má lidem připomínat, že i když vesmír není vidět, stejně v něm jsme," popsal Ybr_shc.

Zatímco někteří umělci jsou se svou prací už u konce, jiní předpokládají dokončení až koncem týdne. „Já to celé kreslím a nepoužívám žádné šablony, takže jsem si to rozplánovala i na delší čas," sdělila umělkyně Toybox.

Na trafostanici měla v úterý skoro hotovou první stěnu. „Nechala jsem se inspirovat přímo sídlištěm, používám i barvy okolních paneláků. Hned tady vedle je veterina, blízko dětské hřiště a chodí tady hodně maminky s dětmi, proto i na trafostanici budou vlastně pejsci, kočičky, děti a maminky," prozradila Toybox.

V rámci festivalu Urban Pictus tam se svými barvami zavítali umělci z České republiky i zahraničí. „Festival se koná především v Praze. Do budoucna bychom rádi ale zavítali i do dalších měst, pokud se naskytne příležitost a budou o to mít jiná města zájem," podotkl Kopal.