Po premiéře v Miláně a uvedení na Pražském hradě se vrací výstava českého skla, porcelánu a keramiky s názvem Made by Fire do Moravské galerie v Brně, z jejíhož popudu vznikla. Návštěvníky láká například na nevšední inscenaci, ve které můžou buď hodit keramickým talířkem o zeď, nebo si jej odnést domů jako suvenýr. Výstavu zahájí galerie u příležitosti oslav sto padesátého výročí Uměleckoprůmyslového muzea.

Výstava v Moravské galerii Brno. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Výstava nabídne zaměření na porcelánové sošky z Duchcova, obrazárnu s pohyblivými výjevy z historie a zákulisí průmyslové výroby či interaktivní vrhání talířky. „Návštěvník si v ní vybere, zda porcelánový talířek vymrští do zdi, nebo si ho vezme domů jako suvenýr. Hravou formou se v instalaci ptáme na otázku: je v situaci, kdy se planeta ocitá na prahu ekologické katastrofy, skutečně tak důležité dělit porcelán do jakostí dle jeho kvality?” popsala jednu z novinek kurátorka výstavy Eva Slunečková.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

U příležitosti oslav jubilea připravila galerie také novou stálou expozici s názvem Prvních třicet (1873–1903) aneb od Světové výstavy po Prostřený stůl. Atypicky zpracovaná expozice nabídne kromě sond do historie muzea také ukázky listin spojených se založením a provozem instituce, stavební plány nebo historické fotografie expozic a výstavních sálů.

VIDEO: Ulicemi Brna bude jezdit vánoční tramvaj. Podívejte se, jak krásně vypadá

Uměleckoprůmyslové muzeum, tehdejší Moravské průmyslové museum, vzniklo v roce 1873, tedy přesně před sto padesáti lety. Během své existence se stalo centrem rozvoje průmyslového designu na Moravě a předním muzeem rakouské monarchie. Muzeum patří mezi deset nejstarších institucí tohoto typu na světě.

K výročí založení si galerie nadělila nového maskota „Jedná se o menší verzi Démona růstu, kterého mohou návštěvníci znát ze dvorany budovy. Démonek, jak již vypovídá z jeho jména, bude dětem klást všetečné otázky na téma životního prostředí a udržitelnosti,“ řekl ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press.

Poslední záběry Sbormistra v Brně. Filmaři natáčeli v kavárně Podobrazy

Vyvrcholení oslav se uskuteční v pátek 17. listopadu, kdy bude budova otevřena od deseti dopoledne do osmi hodin večer. Kromě nové výstavy, stálé expozice a intervence si galerie pro návštěvníky připravila foto-koutek, lázeňské oplatky s ražením Made by Fire, od čtyř hodin dětskou vernisáž s ohnivou show, workshopy nejen pro děti a od šesti hodin komentovanou prohlídku výstavy Made by Fire s jejími kurátorkami.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Vývar za bůra a guláš za patnáct. Retro ceny na jihu Moravy lákaly davy lidí

Zdroj: Deník/Jan Charvát