/CENÍK OPRAV/ Noví nájemníci městských bytů v Brně mají od začátku měsíce možnost udělat si v bytě drobné opravy. Teď znají i ceník jednotlivých položek, které jim budou radnice jako pronajímatelé kompenzovat.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Za nové umyvadlo nájemcům proplatí 2 250 korun, za kuchyňskou linku 26 500 korun, nové obklady vynahradí do výše pěti set korun za metr čtvereční. „Nájemník samozřejmě může do zařízení investovat i více. Kompenzaci, například umořením v nájmu, ale městská část poskytne pouze do výše stanovené ceníkem,“ uvedl náměstek brněnské primátorky pro bydlení Jiří Oliva.