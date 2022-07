Unikát v Kapucínské hrobce v Brně. Lidé v ní uvidí kalich barona Trencka

Redakce

/FOTO/ Unikátní Trenckův kalich mají možnost spatřit do konce roku návštěvníci Kapucínské hrobky v Brně. Jedna z mála dochovaných památek po známém vojenském veliteli Františku Trenckovi se poprvé objevuje po boku svého zadavatele. Kalich je tam zároveň zapůjčený v roce, kdy si Kapucínská hrobka připomíná sto padesát let od uložení ostatků barona Trencka do kaple pod kostelem Nalezení svatého Kříže.

Trenckův kalich | Foto: Deník/Barbora Vozková